Pinneberger findet eine Formel gegen Krebs

Photonamic , eine kleine Pharma-Firma aus Pinneberg, expandiert und dreht im Kleinen das große Rad. Gelingt ihr aktuelles Vorhaben, können nicht nur die 80.000 Patienten, die in 40 Ländern weltweit bereits mittels einer von Photonamic entwickelten Flüssigkeit operiert wurden, mit deutlich besseren Überlebenschancen rechnen. Auch Frauen mit Brustkrebs dürfen hoffen. So weit die Neuigkeiten.

Pinneberg.. Erst vor einem Jahr hatte der promovierte Molekularbiologe Ulrich Kosciessa (53), der seit 26 Jahren in der Pharmaforschung und -industrie arbeitet, den deutschen Zweig seiner Firma Photonamic nach Pinneberg in die Parkstadt Eggerstedt verlegt. Damals hatte er mit acht Mitarbeitern angefangen. Heute, nur ein Jahr später, expandiert sein Unternehmen, und er beschäftigt vom Jahresende an 21 Leute.

Noch immer ein kleiner Laden, könnte man meinen. Und im Gebäude ist noch Platz für die Erweiterung. Aber klein ist Photonamic nicht. Die Mutter-Gesellschaft des Unternehmens sitzt in Tokio, heißt SBIHD und hat gut 6000 Beschäftigte. Für den Pharmabereich arbeiten weltweit knapp 150 Mitarbeiter in Tokio, den USA, Dubai und Pinneberg. Jetzt hat Kosciessa darüber hinaus noch die Tochtergesellschaft SBI Alapharma in Kanada gegründet.

Photonamic arbeitet weiter mit kanadischen Spezialisten

Das Aminosäure-Molekül, das Photonamic entwickelt hat und das die Überlebenschancen von 80.000 damit operierten Patienten erhöht hat, heißt 5-Aminolävulinsäure. Es wird künstlich hergestellt. Angewandt wird eine 5-Aminolävulinsäurehaltige Flüssigkeit beispielsweise in Japan, Australien, Korea, in ganz Europa, den USA und demnächst auch in Kanada, Jordanien und China. Bisher wird sie Patienten, die einen Gehirntumor haben, vor der Operation verabreicht.

Im Körper wird die Substanz zu der organischen Verbindung Protoporphyrin IX umgewandelt, einem sich pink einfärbenden Photosensibilisator, der dem Chirurgen sichtbar macht, was er bisher nicht ganz sehen konnte: den vollständigen Tumor-Umfang. Voraussetzung ist, dass er mit einem blau leuchtenden Kamerasensorsystem operiert. Dieses hat die kanadische Firma Moleculight entwickelt, deren Know-how Photonamic jetzt gekauft hat, um damit unter dem Namen SBI Alapharma weiter zu arbeiten. Photonamic arbeitet seit Jahren mit den Kollegen von Moleculight zusammen und will das auch weiterhin tun, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Das Projekt kostet am Ende etwa 50 Millionen Euro

Kosciessa und sein engagiertes Team scheuen keine Hürden, sondern haben den langen Atem, den man bei der Zulassung von Medizinprodukten braucht, um sie zu überwinden. Jedes Land hat andere Anforderungen, ein einziges Zulassungsdossier umfasst mehrere hundert Seiten. Viele Jahre Arbeit stehen dahinter, an der Mediziner, Chemiker, Biologen, Pharmazeuten und ein Jurist beteiligt sind.

Einen Teil davon hat Photonamic jetzt wieder vor sich. Der größte Brocken: Die klinischen Studien, die demnächst an vielen kanadischen Kliniken gestartet werden, und in denen Wirksamkeit, zuverlässige Ergebnisse und Unschädlichkeit statistisch ermittelt werden. „In vier Jahren haben wir hoffentlich auch das zur Marktreife gebracht“, sagt Kosciessa, der ja schon weiß, wie aufwändig so etwas ist. „Die Pharmawelt ist überreguliert“, findet er. „Bis zum Ende wird das etwa 50 Millionen Euro kosten.“ Das Geld muss über Geldgeber beschafft werden, oder die Muttergesellschaft streckt es vor. Auch eigene Töpfe werden dafür geleert.

Unternehmen wird wichtige internationale Konferenzen besuchen

„Die neue Operationsmethode hilft dabei, brusterhaltend zu operieren“, sagt Kosciessa. Bei einem Viertel der operierten brustkrebskranken Frauen müsse nämlich mehrfach operiert werden, da nicht das gesamte Tumorgewebe entfernt worden sei. Mit der neuen Methode lasse sich diese Rate deutlich reduzieren, „und das ist besser für Patientinnen und Kostenträger“. An mehreren hundert Krebspatientinnen wurde das bereits erprobt, „alle Kosten dafür müssen wir tragen“, so Kosciessa.

Bekommt Photonamic die Zulassung, wird der Pinneberger Pharmaunternehmer die wichtigen internationalen gynäko-onkologischen Konferenzen besuchen und die neue Methode bekannt machen, was ihm schon einmal gelungen ist. Das ist vielleicht der Grund für sein rundum optimistisches Auftreten: „Es ist ein tolles Gefühl und eine Genugtuung, wenn man wirklich helfen kann.“