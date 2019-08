Wie die CDU Pinnebergs Finanzen sanieren will

Pinneberg.. Mit einem sehr konkreten Vorschlag will die Pinneberger CDU die angespannte Finanzlage der Stadt noch in dieser Wahlperiode in den Griff bekommen. Demnach soll aus einem Defizit binnen der kommenden drei Jahre ein Überschuss werden. Schon im aktuellen Haushaltsplan sieht die Union ein Sparpotenzial von 3,5 Millionen Euro. Einen entsprechenden Antrag zum „Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung“ stellt der Vorsitzende des Finanzausschusses, Bernd Früchtnicht, im Namen seiner Fraktion am 5. September vor.

Die akribische Prüfung des mehr als 90 Millionen Euro schweren aktuellen Gesamthaushaltes der Stadt sowie der Haushalte bis ins Jahr 2009 habe mehrere Tage der Sommerferien in Anspruch genommen, sagt Früchtnicht. Jede einzelne Position sei er auf der Suche nach Sparpotenzial durchgegangen. Und es habe sich gelohnt. Denn der Finanzexperte der Union scheint mit Hilfe von Sabine Kielau aus dem Fachdienst Finanzen des Rätsels Lösung für die monetäre Schieflage der Stadt gefunden zu haben. Demnach liegen zwischen Plan und Wirklichkeit Welten. Die Stadt kalkuliert offenbar seit Jahren mit Kosten, die am Ende gar nicht entstanden sind. Und weil die erwartet hohen Ausgaben Jahr für Jahr unverändert fortgeschrieben wurden, ergab sich beim Aufstellen der neuen Haushaltspläne stets eine negative Bilanz. Dabei liegen die tatsächlichen immer unter den angenommenen Ausgaben. Insbesondere bei Zuschüssen an Vereine, bei Berechnungen für Kilometergeld oder bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln sowie bei sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltung sei der Plan viel zu hoch angesetzt. In der Folge habe es etwa im Jahr 2015 einen Überschuss von 2,7 Millionen Euro gegeben, im Jahr 2016 lag er sogar bei knapp 20 Millionen Euro. Und im Jahr 2018 seien von dem ursprünglich geplanten Geld knapp elf Millionen Euro nicht verbraucht worden. Kurzum: Es wurden Ausgaben kalkuliert, die nicht in dieser Höhe getätigt werden mussten. In zwei Jahren soll Defizit 7 Millionen Euro weniger sein „Deshalb schlage ich vor, den aktuellen Haushalt dahingehend zu korrigieren", sagt Früchtnicht. Der Etat der betroffenen Bereiche soll schon in diesem und im kommenden Jahr um jeweils 3,5 Millionen Euro herabgesetzt werden. In diesem Jahr verbessere sich dadurch der Fehlbetrag im Gesamthaushalt auf 5,9 Millionen Euro. Kalkuliert wurde ein Minus von 9,4 Millionen Euro. „Es ist ein erster Schritt, um die Finanzen der Stadt noch in dieser Legislaturperiode in den positiven Bereich zu bringen", so Früchtnicht. Im kommenden Jahr würde die Stadt nach dieser Rechnung nur noch 2,4 Millionen Euro Minus machen. Laut CDU gingen mit diesem Sparvorschlag keine Stellenstreichungen in der Verwaltung einher. Auch sonstige Bereiche des Rathauses blieben unberührt. Im Gegenteil: Weil die Stadt mit diesen Abstrichen weniger Kredite für Investitionen aufnehmen müsste, erhöhe sich der Handlungsspielraum für dingend notwendige Investitionen. Deshalb sieht der CDU-Antrag auch eine Erhöhung des Investitionsplanes um 1,2 Millionen Euro vor. Bedeutet: Um Grundstücke für Kitas, Schulen oder etwa die Feuerwehr zu kaufen, stünde mehr Geld zu Verfügung – insgesamt seien dann zwei Millionen Euro vorgesehen. Im aktuellen Finanzplan der Stadt sind insgesamt und mit Kreditaufnahme 14,1 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt, davon entfallen rund 6,7 Millionen auf den Schulbau. Für die Instandhaltung von Schulen und Kindergärten werden laut Plan allein 12,4 Millionen aufgewendet. Im operativen Geschäft der Stadt ist das Personal mit 16,1 Millionen Euro ein besonders großer Posten – deutlich vor den Ausgaben für Kinder, Jugend und Familien (10,6 Millionen Euro) und Straßenbau (6,9 Millionen Euro). „Aber wir brauchen auch genug und gutes Personal, um die Aufgaben der Stadt adäquat erfüllen zu können", so Früchtnicht.