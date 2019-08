Der Haarwuchsmittel-Mythos von Bönningstedt

Bönningstedt.. Es hatte den Ruf eines Wundermittels: Die Haare behielten „Fülle, Geschmeidigkeit und Glanz“, wenn sie mit Dr. Dralles Birkenwasser täglich gewaschen würden, lautete jahrzehntelang die sehr erfolgreiche Werbebotschaft für das angeblich so wundersame Haarwuchsmittel, das die Hamburger Firma Dralle mit ihrem Pflegemittel aus Birkensaft weltweit vertrieb. 25 Jahre lang, von 1950 bis 1975, lieferte ein Birkenwald in Bönningstedt die wichtigste Zutat für das Produkt Birkin, wie es genannt wurde. Joachim Czolbe und Norbert Murr vom Heimatverein haben in monatelanger Recherche der Geschichte und dem Mythos hinter dem Birkensaft-Wunder nachgespürt und sie jetzt für die Dorfchronik aufgeschrieben. Ab Oktober ist eine Dauerausstellung dazu im Alten Rektorhaus geplant.

Dies ist wohl das berühmteste Werbeplakat von Dr. Dralles Birkenhaarwasser, dessen Grundstoff jahrzehntelang aus einem Birkenwald im Ortsteil Winzeldorf in Bönningstedt stammte.

Foto: Burkhard Fuchs

Schon in den 30- und 40er-Jahren versprach eine typische Werbeanzeige der Firma Dralle, die in Hamburg-Ottensen und später Steilshoop auch Parfüms und feine Seifen herstellte, was ihr „Birkenwasser“ dem Kunden bringe: Tägliches Waschen erhalte nicht nur die Fülle des Haupthaares. Es „erfrischt wohltuend die Nerven und legitimiert durch seinen feinen, unaufdringlichen Duft die Zugehörigkeit seines Trägers zur guten Gesellschaft.“ Ein Versprechen, das offenbar weltweit großen Anklang fand, haben die Heimatforscher recherchiert. Doch es beruhte auf einem Irrtum, wie der Zahnarzt und Doktor der Medizin Murr berichtet: Die Wirkung der erfrischten Kopfhaut, an die er sich selbst noch erinnere, weil er in jüngeren Jahren mit Birkenwasser frisiert worden sei, habe auf der alkoholischen Lösung beruht, die 55 Prozent des Birkenwassers ausmachte. Der Birkensaft selbst, der einen Anteil von 14,5 Prozent des Haarwuchsmittels hatte, hätte damit nichts zu tun gehabt, versichert der Mediziner. „Birkensaft ist harntreibend und harnsäuresenkend, was für Gichtpatienten positiv ist.“ Auch dass der Birkensaft die Manneskraft stärke, sei eine Legende gewesen. Doch viele, viele Kunden wollten nur zu gern auf die Wunderkräfte des Haarwässerchens vertrauen, wie der weltweite Erfolg zeigte.

Ein Waldarbeiter im Harz erzählte die Birkensaft-Mär

Er begann 1889, als Dr. Eduard Dralle, Sohn des Firmengründers Georg Justus Dralle, auf einer Harzreise von einem Waldarbeiter die Mär hörte, dass Birkensaft potenzsteigernd sei und den Haarwuchs anrege. „Die Idee für das Birkenwasser war geboren“, sagt Czolbe. Fortan wurde das Wundermittel von Dr. Dralle produziert und vertrieben. Mit dem Hinweis des promovierten Inhabers gab es sich den Anschein, es sei ein medizinisches Produkt. „Das verhalf sicherlich zu dem immensen Welterfolg“, sind Czolbe und Murr überzeugt. Der Versuch, es später tatsächlich als Medizinprodukt anerkennen zu lassen, scheiterte allerdings wegen der nicht nachgewiesenen Wirkung, so die Heimatforscher.

Norbert Murr (l.) und Joachim Czolbe vom Heimatverein.

Foto: Burkhard Fuchs

Immer mehr Birkensaft brauchte das Hamburger Unternehmen. Und so sprach Dralle den Bönningstedter Landwirt Henry Blohm an, der einen Birkenwald in Winzeldorf im äußersten Nordwesten der Gemeinde unterhielt. Von 1950 bis 1975 lieferte Blohm 250.000 Liter des Grundstoffs für Dralle, 10.000 Liter jedes Jahr von jeweils 500 Birken, die abwechselnd im Zwei-Jahres-Rhythmus angezapft wurden.

Ein gutes Geschäft für den Waldbesitzer. Blohm habe eine D-Mark für den Liter Birkensaft von Dralle erhalten, so die Heimatforscher. Damals habe ein Liter Milch elf Pfennig gekostet.

Der Birkensaft sei kurz vor dem Blattaustrieb im Frühjahr abgezapft worden, erklären sie. In diesen zwei, drei Wochen treibe der Saft mit 2,3 bar Druck aus dem Stamm in das Geäst. Mit einem Handbohrer wurde der Stamm angebohrt, und schon tropfte es aus der Birke heraus. Helferinnen wie Lotti Dreyer und andere füllten dann die Eimer in die 250 Liter-Fässer ab, die Dralle nach Bönningstedt zur Befüllung geschickt hatte.

Diese Fässer waren anfangs mit 25 Litern 96-prozentigem Alkohol befüllt, erinnert Heimatforscher Murr. „So war die Abfüllung in Bönningstedt immer eine sehr lustige Sache, bis Dralle dahinter kam und den Alkohol vergällte.“ Als 1975 die Birken in Bönningstedt nicht mehr so ergiebig waren, zapfte Dralle Wälder im Kreis Plön an. Das ging so lange weiter, bis die Erbenfamilie Breckwoldt 1991 das Unternehmen Dralle an den französischen Kosmetikkonzern L’Oreal verkaufte.

Die ganze Geschichte über das Birkenwasser von Bönningstedt steht in der neuesten, 17. Ausgabe der Dorfchronik Bönningstedt, die im Alten Rektorhaus in der Kieler Straße 120 jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr ausliegt und für zwei Euro erworben werden kann.