Kreis Pinneberg.. Das neue Programm der Familienbildungsstätten in Wedel, Elmshorn und Pinneberg ist liegt vor. Darin finden sich viele Kurse aus den Bereichen Kultur, Sport und Kunst. Hier eine kleine Auswahl an neuen oder ungewöhnlichen Angeboten im kommenden Halbjahr:

In Wedel geht’s von September an um Geburtsängste. Beim viertägigen Kursus „Mit Hypnose zur sanften Geburt“ wird schwangeren Frauen beigebracht, wie der Angst-Anspannungs-Schmerz-Kreislauf durchbrochen werden kann. Das soll eine stressfreie Geburt ermöglichen. Teilnehmerinne sollten mindestens in der zwölften Schwangerschaftswoche sein. Die Teilnahme kostet 150 Euro.

„Die Familien-Shootings sind immer eine schöne Sache“, sagt Fotografin Catharina Peppel. In Zusammenarbeit mit der Familienbildung lichtet sie die ganze Familie ab. „Die Termine sind fast immer ausgebucht. Manchmal sind es bis zu 20 Familien am Tag“, so Peppel. Fotografiert wird am Sonntag, 10. November, von 9 bis 16 Uhr. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme an der Aktion kostet 50 Euro.

Den Nähmaschinenführerschein können Kinder bereits ab acht Jahren machen. Dabei lernen sie, wie eine Nähmaschine richtig funktioniert, wie man mit Nadel und Faden umgeht und richtig zuschneidet. Kursleiterin Meike Krohn begleitet die Kinder bei der Erstellung ihres ersten eigenen Nähwerks. Den Nähmaschinenführerschein können sie am Freitag, 8. November, von 15 bis 18 Uhr machen. Das kostet 18 Euro.

Nagelneu und deutlich benutzerfreundlicher ist die Internetseite (www.familienbildung-wedel.de) der Familienbildungsstätte Wedel, die auch für Tornesch, Halstenbek, Schenefeld sowie Marsch und Geest zuständig ist.

In Pinneberg können Teenager lernen, Babysitter zu sein

Bei der Familienbildungsstätte in Pinneberg sind laut Mitarbeiterin Jutta Müller ganz neu Kurse für Eltern in der Zeit nach den Babykursen. Dazu gehört zum Beispiel „Langsam groß werden“ für Kinder ab zwei. Sie starten ab August in Pinneberg und den Umlandgemeinden und umfassen sechs bis zwölf Termine. Kosten: 45 bis 135 Euro. „Vorträge zu Elterngeld und Elternzeit sowie Säuglingspflegekurse und Rückentraining sind außerdem immer sehr beliebt“, so Müller. Auch Rückbildungskurse nach der Geburt seien bei Müttern sehr gefragt.

Wer sich neben der Schule Geld dazuverdienen möchte und gut mit Kindern umgehen kann, der ist bei der Babysitter-Ausbildung in der evangelischen Familien-Bildungsstätte Pinneberg richtig. Sonja Göring erklärt den Teilnehmern, dass das Babysitten eine Aufgabe mit Spaß und Verantwortung ist. Die Schulung dauert zwei Tage und beginnt am 16. Oktober. Die Kosten belaufen sich auf 37,50 Euro inklusive Material. Mehr Infos: www.fbs-hamburg.de/pinneberg.

In Elmshorn gibt’s ein Rezept gegen Prüfungsstress

Die Familienbildungsstätte Elmshorn macht aus Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren in Kölln-Reisiek kleine „Lichtfänger“. Dabei bringt ihnen Kursleiterin Nicole Matheja-Müller Interessantes über Farben, Licht und Schatten bei. Die Glasmalerei wird an zwei Tagen für jeweils zwei Stunden veranstaltet. Kosten: 25 Euro plus fünf Euro Material.

Für Jugendlichen ab 17, die unter Prüfungsstress leiden, ist der Kursus „Prüfungsstress – nein danke!“ eine mögliche Hilfe. Im Workshop am 25. Januar geht es unter anderem um das Verständnis für das Auftreten von Blackouts. Die Teilnahme am Kursus von Franziska Ziehlberg, Heilpraktikerin für Psychotherapie, kostet fünf Euro.

Beatrix Grünwald von der Familienbildungsstätte Elmshorn ergänzt: „Es gibt Kurse zu Ölen für die Gesundheit von Kindern und diverse Erziehungskurse.“ Das Schöne an den Erziehungskursen sei vor allem, dass sie dank Spenden zu einem sehr geringen Preis angeboten werden können. So soll es allen Eltern möglich sein teilzunehmen. „Schön sind auch die Kurse zu Naturkosmetik und Waldführungen“, so Grünwald. Mehr unter www.fbs-elmshorn.de.

Diese und viele weitere Angebote sind in den Heften der Familienbildungsstätten zu finden, die in öffentlichen Einrichtungen ausliegen.