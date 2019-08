Holzskulpturen voller Geschichte in Barmstedt

Barmstedt.. Ihre Holzfiguren erzählen alle eine Geschichte, und zwar ihre eigene. So heiße ihr kleines Ensemble von vier sehr filigranen Frauenkörpern, die sich offen zeigen oder Augen, Nase, Ohren zuhalten: hergeben, ungesehen, ungesagt und unerhört, erläutert Maren Panke. Ab Sonnabend, 17. August, stellt die Künstlerin aus Wilhelmshaven erstmals 30 ihrer Kunstwerke im Galerie-Atelier III auf der Rantzauer Schlossinsel in Barmstedt aus.

Bei ihren Materialien aus Holz sei sie nicht sehr wählerisch, erzählt die gebürtige Flensburgerin. Sie arbeite ebenso gerne mit Eiche, Birke, Goldregen, Thuja, Rhododendron, Magnolien, Kirschlorbeer, Ahorn, Weißtanne oder Judasbaum. Wichtig sei nur, dass das Holz zu ihrer persönlichen Aussage passe, wie bei ihren bereits erwähnten vier Brandfrauen, bei dem sie das Holz oberflächlich leicht verkohlt habe. „Das soll ihre Gefühle ausdrücken“, erklärt Maren Panke ihre Intention. Es gehe dabei um Frauen, die sich etwas zutrauten, etwas abgeben könnten, was zugleich etwas Erleichterndes habe, aber auch mit Schmerz und Trennung verbunden sei.

Immer sind es Frauenfiguren, die sie aus dem Holz erschafft. Weil sie sich in diese hineinversetzen könnte. Lediglich ein männlicher Rumpf sei in der Ausstellung in Barmstedt zu sehen. Oft haben ihre Frauenfiguren keine richtigen Gesichter. Gleichwohl sind ihre Gefühle sehr wohl auch ohne akzentuierte Mimik sehr gut zu erkennen. „Das Gesicht lenkt nur ab“, findet Maren Panke.

Auch auf Farbe verzichtet die Holzbildhauerin weitgehend. Ihre Arbeiten sind nur mit Seifenlauge oder Essiglösung behandelt. Panke setzt auf Maserung und Rissbildungen im Holz, die zu ihrer Geschichte passen. Wie bei dem überdimensional großen Herz aus Eiche, das im Außenbereich der Schlossinsel ausgestellt ist und der Frage nachgeht, warum nur die Liebe in diesem unansehnlichen Organ innewohnen soll.

Besucher des alljährlichen Skulpturenparks auf der Barmstedter Schlossinsel werden sich vielleicht an zwei große, hölzerne Frauenbeine ohne Rumpf erinnern, die Maren Panke vor zwei Jahren dort ausgestellt hat. So sei der Kontakt zur Galeristin Karin Weißenbacher zustande gekommen, die nun erstmals diese große Werkschau der filigranen Holzarbeiten der Holzbildhauerin Panke präsentiert. Das Berühren der Kunstwerke ist ausdrücklich erwünscht. Bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonnabend wird die Künstlerin selbst anwesend sein.

Kunstausstellung: „Jedem die Seine“ mit Holzfiguren von Maren Panke, Galerie-Atelier III, Rantzau 11, Schlossinsel Barmstedt, Eröffnung am Sonnabend, 17. August, um 15 Uhr mit musikalischem Rahmenprogramm. Die Ausstellung läuft bis zum 13. Oktober. Der Eintritt ist frei.