Helgoland. Zwei Tage nach dem Flugunfall von Helgoland hat sich auf dem Dünenflugplatz am Dienstagnachmittag erneut ein Vorfall ereignet. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kam ein Flugzeug auf der Landebahn nicht rechtzeitig zum Stehen und durchbrach einen Zaun. Die beiden Insassen der Maschine, zu denen zunächst nichts näheres bekannt wurde, blieben unverletzt.

Der Notruf bei der Leitstelle ging um 15.26 Uhr ein. Die Disponenten lösten daraufhin sofort Alarm für die Flughafenfeuerwehr aus. Die ersten Einsatzkräfte gaben schnell Auskunft, dass alles glimpflich ausgegangen ist. Daher blieb die Feuerwehr der Hauptinsel untätig.

Zweiter Flugunfall auf Helgoland innerhalb von zwei Tagen

Bei der kleinen Maschine soll es sich um einen sogenannten Tiefdecker gehandelt haben. Das Flugzeug verlor nach Durchschlagen des Zaun Betriebsstoffe, die von der Feuerwehr abgestreut wurden. Warum die Maschine über das Ende der Landebahn geriet, muss jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen klären.

Bereits am Sonntagvormittag war ein Sportflugzeug über die Landesbahn hinausgeschossen. Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen Maschinenschaden, infolgedessen der 77-jährige Pilot eine Notlandung wagte. Sie endete in den Grünanlagen. An der Maschine vom Typ DEXLT EA 300-LT soll ein Totalschaden entstanden sein.

Der Flugplatz verfügt über drei kurze Landebahnen und gilt als sehr anspruchsvoll für Piloten. Dass Maschinen nicht rechtzeitig vor Ende der Landebahn zum Stehen kommen, kommt häufiger vor – zuletzt im Mai diesen Jahres.