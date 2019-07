Reiter stellt sein Wahlprogramm für Elmshorn vor

Bürgermeisterkandidat der FDP will die Knechtsche Hallen retten, kostenlosen ÖPNV und Hafencity. Auch soll bezahlbarer Wohnraum her.

Elmshorn.. Mit den meisten Stimmen in die Stichwahl: Das ist Thomas Philipp Reiters (FDP) erklärtes Ziel für die Bürgermeisterwahl. „Und dann natürlich gewinnen“, sagt der 51-Jährige am Montag bei der offiziellen Vorstellung seines Wahlprogramms in seiner „Werkstatt“ in der Marktpassage. Sein Slogan: „Elmshorn vorwärts denken“. Reiter findet, Elmshorn sollte in Kiel, Hamburg, Berlin und Brüssel selbstbewusster vertreten werden. „Ich habe mit verschiedenen Interessengruppen gesprochen“, sagt der zweifache Vater aus Herzhorn im Kreis Steinburg, der von der FDP unterstützt wird. „Das Wahlprogramm haben die Bürger geschrieben.“

Am 15. September können die Elmshorner ihren Bürgermeister wählen. Außer Reiter stellen sich vier weitere Kandidaten zur Wahl: Der amtierende Bürgermeister Volker Hatje wird unterstützt durch CDU und SPD. Die Grünen haben den Pinneberger Ratsherrn Tafin Ahsbahs als Gegenkandidaten nominiert. Der jüngste Kandidat Jonas Stiefel (20, Die Partei) und der älteste Uwe Graw (75) mussten – weil sie weder Amtsinhaber sind, noch von einer Partei des Stadtverordneten-Kollegiums unterstützt werden – Unterschriften sammeln. Sie haben fristgerecht mindestens 195 gültige Unterschriften im Rathaus abgegeben und sind ebenfalls zugelassen worden. Bezahlbarer Wohnraum steht auch auf dem Programm Zentraler Punkt in Reiters Programm sind die Belebung der Knechtschen Hallen mit Kulturangeboten, Jugend- und Seniorenarbeit, touristischen Angeboten, Gastronomie, Hotellerie und bezahlbaren Wohnraum. Finanziert werden soll das aus Mitteln der Stadt, des Landes, des Bundes, der EU sowie mit privaten Investoren. Er setze auf den Dialog mit dem Besitzer Frank Sachau. „Aber ich frage mich, warum die Stadt bislang nicht von der Sicherung der Hallen durch Ersatzvornahme Gebrauch gemacht hat", so Reiter. Für ihn seien die Knechtschen Hallen der „Schlüssel ins Rathaus". Zudem möchte er den Hafen an der Krückau im Sinne einer „Elmshorner Hafencity" entwickeln und verweist auf seine Zusammenarbeit mit Ole von Beust, der als Bürgermeister in Hamburg die Entwicklung der Hafencity forciert hatte. Einer zunehmender Verschmutzung der Stadt will Reiter mit einer schnellen Eingreiftruppe entgegenwirken und eine App einrichten, über die Elmshorner Müll melden können. Auch Anträge sollen seiner Meinung nach künftig schnell per Handy gestellt werden können. Weitere Punkte in seinem Programm, das er den Elmshornern bei persönlichen Gesprächen nahebringen möchte: kostenloser ÖPNV, ausreichend Parkplätze in der Innenstadt, sichere Radwege. Gegen Leerstand in der Innenstadt hält er Pop-up-Stores für eine gute Idee. Ab dem 3. August beginnt die heiße Phase Sechs Wochen vor der Wahl, also vom 3. August an, beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes. Dann dürfen Wahlplakate geklebt werden. Sollte kein Bewerber am 22. September mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, gibt es am 29. September eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die die meisten Stimmen beim ersten Durchgang erhalten haben.