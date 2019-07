Uwe Graw (75) tritt zur Bürgermeisterwahl an

Elmshorn.. Die benötigten 195 Unterschriften sammelte er innerhalb von fünf Tagen: Uwe Graw (75) ist der Überraschungskandidat bei der Elmshorner Bürgermeisterwahl. Am Montag hatte er kurz vor Ende der Bewerbungsfrist seine Wahlunterlagen im Rathaus der Stadt eingereicht.

Mit seinen 75 Jahren ist der Rentner der älteste von fünf Kandidaten, die am 15. September antreten werden. Jonas Stiefel ist 55 Jahre jünger – und hat es Uwe Graw gleich getan. Der Kreischef der Satirepartei „Die Partei“ hatte ebenfalls erst am Montag die Wahlunterlagen nebst Unterschriftenliste abgegeben. Die Verwaltung hat die Gültigkeit der Unterschriften inzwischen vorgeprüft, so dass beide Kandidaten höchstwahrscheinlich am Freitag die Zulassung des Gemeindewahlausschusses erhalten werden.

Das war bei Uwe Graw schon einmal anders. Vor 18 Jahren hatte er sich schon einmal für die Bürgermeisterwahl beworben und war vom Wahlausschuss der Stadt abgelehnt worden. Damals mussten die Bewerber Eignung, Befähigung und Sachkunde nachweisen. Die Entscheidung wurde vom Kreiswahlausschuss später korrigiert – wie in einem zweiten Fall auch, der damals für mehr Schlagzeilen sorgte. Der des Punkers Andreas Forte. „Jetzt hat er für mich unterschrieben“, erzählt Uwe Graw.

2001 holte Uwe Graw 2,64 Prozent der Stimmen

2001 holte der Punker 8,1 Prozent der Stimmen, Amtsinhaberin Brigitte Fronzek (SPD) gewann die Wahl mit 54,6 Prozent gegen ihren Hauptkonkurrenten Michael von Abercron (CDU). Uwe Graw wählten damals 2,64 Prozent der Elmshorner. „Diesmal will ich gewinnen“, sagt der unabhängige Bewerber. Damals wie heute tritt Uwe Graw gegen den Amtsinhaber an – in diesem Fall Volker Hatje (parteilos), der von CDU und SPD unterstützt wird und als haushoher Favorit in die Wahl geht. Die Grünen haben den Pinneberger Ratsherrn Tafin Ahsbahs nominiert, die FDP schickt Thomas Phillipp Reiter aus Herzhorn ins Rennen.

Letzterer hat in der Marktpassage seine Wahlkampfzentrale eingerichtet und meldet sich fleißig in sozialen Medien zu Elmshorner Themen zu Wort. Und auch Asbahs soll bereits, wie auf Facebook gesehen, T-Shirts mit seinem Namen und dem Zusatz Bürgermeisterkandidat gedruckt haben. Und während sich Amtsinhaber Hatje bereits die Standorte für seine Wahlplakate ausgesucht hat, lässt es Rentner-Kandidat Graw ruhig angehen. „Ich kenne viele Leute in der Stadt“, sagt der 75-Jährige und verweist darauf, wie schnell er die Unterschriften sammeln konnte.

Graw ist lange Jahre als Maschinist zur See gefahren, er war auch mal Fernfahrer und zum Ende seines Berufslebens selbstständiger Erdbauunternehmer. Er singt im Shantychor in Glückstadt, hat vier Kinder und zehn Enkel, denen er eine lebenswerte Welt hinterlassen will. „Der Schutz der Umwelt ist für mich ein ganz wichtiges Thema“, sagt der Kandidat.

75-Jähriger kämpft gegen Straßenausbaubeiträge

Und er will sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen, die in einem fall ihn gleich selbst betrifft. Der 75-Jährige wohnt in der Siedlung, wo zuletzt einige Straßen erneuert worden waren. „Dank meines Eckgrundstücks soll ich 25.000 Euro an Straßenausbaubeiträgen zahlen. Dabei haben meine Frau und ich nur eine kleine Rente.“ Graw hat Widerspruch eingelegt, den die Stadt abgelehnt hat. Inzwischen sind die Gebühren abgeschafft worden, der Fall des Rentners liegt beim Verwaltungsgericht Schleswig. „Die Sache hat mich motiviert, noch einmal bei der Wahl anzutreten“, sagt der 75-Jährige. Allerdings sei sein Vorhaben nicht bei allen Mitgliedern seiner Familie auf Gegenliebe gestoßen.