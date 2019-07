Experten der Hamburg Port Authority (HPA) haben am Elbstrand ganze Arbeit geleistet. Sie haben Unrat, Steine und Bauschutt aufgesammelt.

Wedel.. An Wedels Elbstrand waren die Sandreiniger unterwegs. Experten der Hamburg Port Authority (HPA) haben am Strandbad ganze Arbeit geleistet. Im ersten Schritt haben die Mitarbeiter die schwarzen Schlacke– und Deckwerksteine, die sich aus der Uferbegrenzung gelöst haben, aufgesammelt und zurück an ihren Platz gelegt.

Eine zusätzliche Sicherung der Steine erfolgte nicht, da dies zum Schutz des Ufers nicht nötig ist. Größerer Unrat, unter anderem Treibgut und Bauschutt, entsorgten die Angestellten in Containern. Anschließend reinigten sie den Sand mit einem so genannten Beachcleaner–Radlader, der mit einem Spezialsieb den Sand bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern von Unrat befreien kann. Diese Säuberung wird seit drei Jahren regelmäßig gemacht und sorgt für einen gefahrloseren Aufenthalt für die Strandbesucher.

Am Ausgang des Spielplatzes stehen zwei Müllcontainer

Diese Arbeiten sind notwendig, weil sich durch verschiedene Ursachen immer wieder Fremdkörper und Abfall im Sand einlagern. Zum Beispiel Treibgut aus der Elbe, auf den Boden geworfener Müll oder die Reste nicht beseitigter Feuerstellen. Besonders ist daran, dass die Tiefenreinigung des Sandes ein zusätzlicher Service der Stadt ist und nicht gesetzlich gefordert wird. Tägliche Reinigungsgänge an der Oberfläche reichen aus, um das gesetzliche Maß an Mindestpflege zu erfüllen.

Am angrenzenden Elbspielplatz können die Besucher selbst zur Sauberkeit der Anlagen beitragen. Am östlichen Ausgang des Spielplatzes hat die Stadt zwei Müllcontainer aufgestellt, zusätzlich zu den schon vorhandenen 25 kleinen Müllsammelbehältern auf dem Gelände. Um Raben und andere Vögel davon abzuhalten, den Abfall zu durchsuchen und auf dem Gelände zu verteilen, hat die Stadt die neuen Müllcontainer mit Deckeln versehen.

Einfüllen von Grillasche ist streng verboten

Mit einem Volumen von je 1200 Litern sollen die Behälter die Besucher ermutigen, selbst für Sauberkeit auf dem Gelände zu sorgen und potenzielle Gefahren wie Glassplitter auf dem Boden zu vermeiden. Zu beachten ist, dass zum Beispiel das Einfüllen von Grillasche streng verboten ist. Die heiße Glut stellt eine Brandgefahr dar. Die Container werden jede Woche einmal geleert und bleiben den Sommer über an diesem Standort stehen. Ab Oktober werden die Container abgeholt und erst im nächsten Sommer wieder aufgestellt, weil diese sonst bei Hochwasser weggespült werden könnten.