Der Klang der Freiheit im Haseldorfer Rinderstall

Haseldorf.. Es beginnt mit leisen Tönen, fast zaghaft. Doch dann wird es schnell lauter, rhythmischer, und schon nach wenigen Augenblicken sitzt das Publikum da und wippt mit den Köpfen. Irish Folk im Rinderstall – am liebsten würde man aufspringen und tanzen. Mit dem Konzert von „The Fretless“ ist das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Donnerstagabend auch im Haseldorfer Rinderstall gestartet. Es war das erste von fünf Konzerten, das hier stattfindet.

Die Zuhörer, die den Weg trotz der Hitze auf sich genommen haben – und es sind fast alle Plätze besetzt – werden von den vier Musikern sofort belohnt: Sie sprühen vor Energie und machen nicht nur fantastische Musik, sondern sorgen auch für gute Laune. Sei es die Art und Weise, wie die drei Kanadier und der Amerikaner versuchen, Wörter auf Deutsch auszusprechen oder wie sie häppchenweise aus ihrem Privatleben erzählen – Ben Plotnick, Karrnnel Sa-witsky, Trent Freeman und Eric Wright sind die Sympathien des Publikums an diesem Abend sicher.

Verbindung von Klassik und Irish Folk

In der Pause des Konzertes zog es die Besucher angesichts der Rekordtemperaturen ins Freie.

Foto: Mirjam Rüscher

Das liegt natürlich auch an der stimmungsvollen Musik: Die Verbindung von Klassik und Irish Folk hört man nicht täglich. In den leisen, ruhigen Momenten klingen sie tatsächlich wie ein klassisches Streichquartett, jedoch nur, um kurz darauf wieder Füße stampfend richtig loszulegen. Die Musiker gehen selbst mit ihrer Musik mit, sie sehen so aus, als würden sie jeden Ton genießen. Sie lassen sich von der Folkmusik treiben, gleichzeitig ist zu hören, wie hervorragend sie ihre Instrumente beherrschen.

Kein Wunder, sie haben alle eine klassische Ausbildung. Als Nachkommen irischer und schottischer Auswanderer haben sie von den Eltern und Großeltern aber auch das kulturelle Erbe der alten Heimat überliefert bekommen. Hinzu kommen die musikalischen Einflüsse im täglichen Leben mit Country, Bluegrass und Jazz. All das packen die Musiker zusammen und machen daraus ihren eigenen Sound. Sie zupfen, streichen und schlagen auf ihre Saiten, entlocken den Instrumenten – der Viola, der Fiddle und dem Violoncello – ganz unterschiedliche Klänge.

Musiker versprühen pure Lebensfreude

Manchmal wirkt es, als würden die vier Musiker während des Spiels erst ihre Songs erfinden, so ungestüm und locker klingt das, was sie spielen. Die für Folkmusik typische Fiddle erzeugt einen besonderen Sound, bei manch einem Song vergisst man glatt, dass man in einem Rinderstall und nicht in einem irischen Pub sitzt. Und so klatschen viele Zuhörer immer wieder mit, wippen auf ihren Sitzen oder pfeifen und applaudieren, wie im Rockkonzert.

Und als Karrnnel Sawitsky darum bittet, dass alle aufstehen und so jubeln, als wären sie gerade bei einem Konzert von Mick Jagger, damit er ein Video drehen kann, um es in Kanada vorzuspielen und so den Tourismus anzukurbeln, kommt das gesamte Publikum dieser Bitte natürlich gerne nach. Die Lebensfreude, die die vier durch ihre Musik versprühen, ist einfach ansteckend.

Ihre Songs lassen einen an Irland, an Steilküsten, an Meer und grüne Landschaften denken. Ihre Musik macht einen sehnsüchtig, sie klingt nach Abenteuer, nach großer Freiheit. „The Fretless“, das ist viel Rhythmus, viel Präzision und vor allem ganz viel Gefühl.

