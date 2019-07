Neue Ideen für Pinneberger Gründerzentrum

Pinneberg.. Seit das Oberlandesgericht im Frühjahr den Bebauungsplan für die Parkstadt Eggerstedt gekippt hat, ist es still geworden um die ehrgeizigen Pläne für das Terrain. Weil aber der neu ausgelegte Bebauungsplan nach der Sommerpause in der Ratsversammlung abgesegnet werden soll, kommt wieder Bewegung in die Diskussion.

Es geht um die derzeit letzte städtische Fläche von rund 20.000 Quadratmeter, auf der zur Zeit eine wilde Wiese wächst und das langgezogene Kasernengebäude steht, das im Falle eines Besitzerwechsels abgerissen werden soll. Es befindet sich ganz in der Nähe der Internationalen Schule und schräg gegenüber von dem gelb verklinkerten ehemaligen Zeughaus der Bundeswehr.

In diesem Gebäude der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne sitzen bereits die beiden Firmen Photonamic und Heiz24, die sich jetzt in die Diskussion eingeschaltet haben. Ihr jetzt bekannt gewordener Vorschlag sieht vor, auf dem Terrain ein Gründerzentrum in Kombination mit einem kleineren Hotel und weiterem Gewerbe einrichten zu wollen. Die Ansiedlung eines ersten Gründerzentrums im Kreis Pinneberg war bereits von einem Gutachter als sinnvoll eingeschätzt worden.

Es gibt bereits viele konkrete Pläne für das Gelände

Und es gibt noch eine weitere Investition in der Stadt, die aufmerken lässt: Claus-Christian Ehrhardt, Geschäftsführer des Bauunternehmens Groth & Co., wird auf dem eigenen Gelände an der Prisdorfer Straße 96 ein dreistöckiges Bürogebäude zur externen Vermietung bauen. Dazu sagt Ehrhardt: „Unsere Prioritäten liegen auf technologiegetriebenen Mietern, Unternehmen mit wissensbasiertem Arbeiten, beispielsweise auch aus dem Bereich IT oder Elektronik-Apparatebau.“ Idealerweise entstehe durch die neue Nähe ein Mehrwert für sein Unternehmen - „im Rahmen unserer digitalen Transformation und zur Schaffung interdisziplinärer Vernetzungsmöglichkeiten“, so Ehrhardt. Auch dies wäre dann ein Tummelplatz für innovative Firmengründer. Baubeginn soll im August sein.

Fest steht, dass der Projektentwickler Thorsten Schütte von Premero Immobilien, der bislang als heißester Anwärter für das Kasernengrundstück galt, weiterhin an den Erfolg seines Gesamtprojektes glaubt und von der Idee eines Mehrgenerationen-Campus „total überzeugt“ ist. In der Zwischenzeit hat er an seinem Konzept weiter gearbeitet.

Bekannt ist, dass Schütte dort ein Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich bauen will und dass dort außerdem eine Akademie für Erzieher entstehen und Gewerbe angesiedelt werden soll. Das, so hatte Schütte es bereits gesagt, könnten auch Start-Up-Unternehmen sein. Der Weg bis zu einem erklärten Gründerzentrum wäre also möglicherweise auch bei ihm nicht weit.

Photonamic und Heiz 24 wollen expandieren

Die Stadt Wedel ist ebenfalls am Bau eines Gründerzentrums interessiert (wir berichteten). Aber die Verkehrsanbindung an Hamburg ist in Pinneberg wesentlich besser, betonen Photonamic-Geschäftsführer Ulrich Kosciessa und Hartmut Wien, Berater und Ideengeber bei Heiz24. Sie finden, dass das besagte Grundstück in der Parkstadt „viel zu kostbar“ sei, um dort nicht mehr zu machen, als bisher angedacht.

Ihre Vision: Ein kleineres Hotel mit 70 bis 100 Zimmern, ein Gründerzentrum mit Boarding House und Büros für junge Gründer und ein kleines Kongresszentrum für Veranstaltungen. Kosciessa und Wien schwebt ein Konzept vor, „das auf Zuwachs angelegt ist. Deshalb sollte man das Grundstück nicht gleich mit einem Riesengebäude zubauen“, sagen beide. Auch sei bei ihrem Konzept das Risiko wesentlich breiter gestreut.

Beide Firmen, Photonamic und Heiz24, expandieren. Ulrich Kosciessa hat jetzt bereits doppelt so viele Mitarbeiter wie vor einem Jahr, als er nach Pinneberg zog, und auch Heiz24 braucht neue Räume. Auf dem noch leeren Grundstück nebenan soll sich ein gut gehendes Elektronik-Unternehmen ansiedeln - womit der neue Pinneberger Technologie-Standort drei Säulen hätte.

„Wir haben nichts gegen Herrn Schütte. Aber seine Pläne sind ganz andere, als unsere. Wir sind hier vor Ort und unmittelbar betroffen. Wir wollen für das Gebiet etwas tun, in dem wir selbst arbeiten“, sagt Hartmut Wien.

Gründerzentren anfangs oft defizitär

Bürgermeisterin Urte Steinberg findet nicht, dass für ein Gründerzentrum schon jetzt eine Festlegung auf einen Standort notwendig sei. Die Idee, es in Pinneberg anzusiedeln, findet sie durchaus interessant: „Eine Vorfestlegung auf die Parkstadt muss es aber aus meiner Sicht nicht geben, denn auch in anderen Gewerbegebieten der Stadt wäre ein Gründer- und Technologiezentrum möglich und machbar.“

Die Parkstadt Eggerstedt sei bei Unternehmen aus dem Technologiesektor sehr gefragt, was sich an den bereits erfolgten Ansiedlungen zeige. „Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, die letzte freie städtische Fläche so zu gestalten, dass hier mehrere interessante Unternehmen untergebracht werden können“, sagt Steinberg. „Meine Vorstellung ist, dass ein Gesamtpaket mit mehrere Nutzungen geschnürt wird.“

Der Pinneberger Wirtschaftsförderer Stefan Krappa gibt zu bedenken, dass Gründerzentren anfangs oft defizitär seien: „Da kann es Durststrecken geben, also muss dafür Geld in den Haushalt eingestellt werden.“ Bauamtsleiter Klaus Stieghorst sagt deshalb: „Das wird vor allem mit Fördermitteln zur Existenzgründung funktionieren, die von der EU kommen könnten.“

Kreis-Pressesprecher Oliver Carstens nennt EU-Fördertöpfe, die dafür in Frage kämen, etwa zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Es gebe aber auch spezielle Programme wir „Horizon 2020“, die die Forschung unterstützten, außerdem Erasmus für Jungunternehmer und das Programm „Cosme“, das eigens für Gründerzentren aufgelegt wurde. Es gibt also eine Fülle an Möglichkeiten, einem Gründerzentrum in Pinneberg zum Erfolg zu verhelfen. Am Ende entscheidet die Politik, wer den Zuschlag erhält.