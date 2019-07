Wenn das SEK den Falschen festnimmt

Prisdorf.. Diesen Einkauf bei Marktkauf in Prisdorf wird Thomas Maerker so schnell nicht vergessen. Der 46-Jährige wurde vorigen Donnerstag beim Verlassen des Supermarktes irrtümlich vom Sondereinsatzkommando der Polizei überwältigt und festgenommen. Der Pinneberger hat inzwischen Strafanzeige gegen die beteiligten Beamten gestellt – wegen Körperverletzung im Amt und Sachbeschädigung.

Es war kurz nach 15 Uhr, als Maerker das Einkaufszentrum betrat. „Ich hatte drei Koffer vorbestellt, die ich an der Information abholen wollte.“ Noch im Eingangsbereich habe er einen Freund getroffen, der ihn nach einer Zigarette gefragt habe. „Ich sagte, dass ich im Auto noch welche habe und gab ihm meinen Schlüssel.“ Kurze Zeit später, als der 46-Jährige den Supermarkt mit den drei gekauften Koffern wieder verlassen wollte, habe ihm der Freund den Autoschlüssel zurückgegeben. „Ich bat ihn dann, einen der Koffer zu tragen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Maerkers Freund einen Bekannten dabei – den Mann, den die Polizei an diesem Tag suchte.

Beamten riegelten Supermarkt mit einem Großaufgebot ab

Es handelte sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Uetersen. Eine Frau hatte ihn zuvor an der Rückseite des Marktkauf-Komplexes dabei beobachtet, wie er zwei Mal mit einer Waffe in die Luft schoss und diese dann hinten in den Hosenbund steckte. Die Zeugin verfolgte den Uetersener und rief die Polizei, als er den Marktkauf betrat. Die Beamten riegelten daraufhin das Umfeld des Supermarktes mit einem Großaufgebot ab und schickten SEK-Kräfte los, den bewaffneten Mann zu verhaften.

Diese Vorgeschichte kannte Thomas Maerker nicht, als er mit den beiden Koffern den Supermarkt verließ. „Ich ging vor, mein Bekannter mit dem dritten Koffer und dessen Begleiter folgten ein Stück hinter mir.“ Dann seien plötzlich vermummte und schwer bewaffnete Männer vor ihm aufgetaucht. „Sie schrien ‘Hände hoch, Polizei, hinlegen’“, erinnert sich der 46-Jährige. Das habe er auch getan. Daraufhin hätten sich zwei Beamte regelrecht auf ihn gestürzt, ihn mit ihren Knien in die Seite getreten. „Sie fesselten mir die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken.“

„Ich kann nachts nicht mehr schlafen“, so der 46-Jährige

Beim Hochziehen hätten ihm die Beamten dann die Arme so stark nach oben gedrückt, dass eine Kapsel in seiner rechten Schulter gerissen sei. Zudem seien durch die grobe Behandlung Schmerzen an seiner vor kurzem operierten Hüfte wieder aufgetreten, so der Pinneberger. „Ich kann nachts nicht mehr schlafen, habe starke Schmerzen“, berichtet der 46-Jährige. Zu allem Überfluss seien seine Uhr und seine Sonnenbrille erheblich beschädigt worden.

Erst auf der Pinneberger Wache stellte sich heraus, dass Maerker nichts mit dem gesuchten Mann zu tun hatte. „Die Personenbeschreibung des Gesuchten lautete klein, schmächtig, weißes T-Shirt. Schon alleine aufgrund meiner Statur, meiner Kleidung und den Tätowierungen hätte denen klar sein müssen, dass ich das nicht sein kann.“

Maerker hat den Fall inzwischen einem Anwalt übergeben und auf dessen Rat die rechtsmedizinische Untersuchungsstelle am UKE aufgesucht, um die Verletzungen dokumentieren zu lassen. Außerdem hat er auf der Pinneberger Polizeiwache Strafanzeige gestellt. „Ich will Schmerzensgeld, eine finanzielle Entschädigung und eine Entschuldigung der Beamten für ihr Verhalten“, fordert der 46-Jährige.

Polizei ging von einer erheblichen Gefahr aus

Die Polizei hatte Freitag die Öffentlichkeit über den Fall informiert. Der Hinweis, dass die Festnahme durch SEK-Beamte erfolgte, fehlte. Auch die Tatsache, dass nicht nur die gesuchte Person festgenommen worden war, sondern zwei weitere Männer, ließ die Polizei unter den Tisch fallen. Beides wurde, so teilte Polizeisprecher Dirk Scheele auf Abendblatt-Anfrage mit, als „nicht relevant“ eingestuft. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung sei nicht bekannt gewesen, dass einer der Festgenommenen durch den Einsatz verletzt worden sei.

Die Beamten seien einem Hinweis nachgegangen, dass ein mit einer Pistole bewaffneter Mann gemeinsam mit einem weiteren Mann den Markt betreten habe. Scheele dazu: „Es war nicht bekannt, ob die zweite Person ebenfalls bewaffnet ist.“ Aufgrund der Personenbeschreibungen hätten Polizisten die Männer im Supermarkt lokalisiert – in Begleitung einer dritten Person. Scheele: „Sie verließen dann gemeinsam und als Gruppe erkennbar den Supermarkt durch den Haupteingang.“ Die Beamten hätten die Männer „eindeutig als zusammengehörige Gruppe“ wahrgenommen, daher seien alle drei festgenommen worden.

„Die Polizei ging aufgrund der Hinweise auf eine Schusswaffe von einer erheblichen Gefahr für die Allgemeinheit aus“, so der Polizeisprecher weiter. Es sei schnelles und konsequentes Eingreifen erforderlich gewesen, um die Gefahr für die Bürger und die Polizisten zu minimieren. „Aus diesem Grunde kann es dazu kommen, dass auch Personen von ersten polizeilichen Maßnahmen betroffen werden, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie unbeteiligt sind“, so Scheele. Dies sei zu bedauern. In diesem Fall sei bei einem der Männer eine Druckluftwaffe sichergestellt worden, die schnell mit einer scharfen Waffe verwechselt werden könne. Das Mitführen dieser Waffe stelle eine Straftat dar. Die Strafanzeige von Maerker werde inzwischen von der Kripo bearbeitet.