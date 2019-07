In Elmshorn öffnet der erste Pop-Up-Laden der City

Elmshorn.. Jung, hip, kreativ: Das wäre der Idealfall. Solche einfallsreichen, möglicherweise auch unkonventionellen Menschen wünscht sich die Stadt Elmshorn als künftige Nutzer für eine leerstehende Ladenfläche in bester Innenstadtlage. Denn an der Königsstraße, in einem ehemaligen Blumengeschäft in der Fußgängerzone, wird im September der erste Pop-Up-Store der Stadt eröffnen.

Das bedeutet: Ein Jahr lang soll mitten in der Haupteinkaufsstraße jeden Monat ein neuer Gewerbetreibender den Laden mieten, dekorieren, Waren präsentieren oder Produkte verkaufen – egal ob Start-up, kreative Unternehmer, Künstler oder Dienstleister. „Wir wünschen uns Abwechslung, Belebung und Bereicherung für die Innenstadt“, sagt Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase. Denn alles, vor allem eine kreative Zwischennutzung, ist besser als Leerstand

Für 430 Euro Miete ist der Laden zu haben

Um für dieses Pilotprojekt, das in Großstädten längst zum Alltag gehört, zu werben, ist das Schaufenster der Hausnummer 19 bereits auffällig dekoriert. Absperrband, Baustellenschilder und der Hinweis „Hier entsteht ein kreativer Ort im Herzen von Elmshorn“ sollen neugierig machen. Die Fläche, immerhin 90 Quadratmeter, dürfe dabei unkonventionell bespielt werden. „Vom kleinen Laden mit individuellen Produkten über Kunstausstellungen bis zu Nutzungskombinationen ist alles denkbar“, so Kase. Einzige Bedingung sei, dass die monatlich wechselnden Nutzer jeweils mindestens drei Tage in der Woche für fünft Stunden öffnen, gern auch länger und in jedem Fall auch Sonnabend. Der Laden soll gerade an den besucherstarken Tagen öffentlich zugänglich bleiben, nur Gastronomie werde ausgeschlossen.

Um den Anreiz für Unternehmer zu erhöhen, die bisher das Risiko scheuten, ist der Preis für die Ladenfläche, gemessen an der 1A-Lage, „sehr, sehr günstig“, wie Guido Bumann vom Verein Haus & Grund Elmshorn sagt. Für nur 430 Euro im Monat soll die Fläche inklusive Nebenkosten angeboten werden. „Das dürfte das betriebswirtschaftliche Abenteuer für junge Unternehmer in Grenzen halten“, so Bumann.

Möglich macht diese niedrige Miete das Zusammenspiel aus Stadtmarketing Elmshorn, der Volksbank Immobilien und dem Verein Haus & Grund sowie dem Teileigentümer Jan Ahrens. Denn die Stadt hat den Laden bereits für ein Jahr gemietet, die künftigen Nutzer sind für jeweils vier Wochen subventionierte Untermieter.

Ziel: Langfristig einen Mieter zu finden

Laut Stadtmarketing-Chefin sei die Resonanz auf die bloße Ankündigung eines ersten Elmshorner Pop-Up-Stores bereits jetzt groß. Konkrete Anfragen gebe es zwar nicht, aber das Industriemuseum habe schon ernsthaftes Interesse an einem Projekt signalisiert. Die kreativen Geschäftsideen zur Zwischennutzung sollen aber nicht nur Selbstzweck sein. Mittelfristig „hoffen wir, dass die Testphase bei einigen Nutzern dazu führt, sich dauerhaft in der Elmshorner Innenstadt anzusiedeln.“

Die Leerstandsquote in der Innenstadt sei mit acht Prozent „nicht dramatisch“, neun Läden haben derzeit keinen Mieter. Dennoch erhofft sich das Stadtmarketing durch die für Elmshorn neue Idee eines Pop-Up-Stores einen Impuls für die Fußgängerzone, gerade im Hinblick auf den Mix. Die Stadt wachse, ziehe zunehmend auch Wohnungssuchende aus Hamburg an, da sei ein Imagewandel der Innenstadt zu mehr Trendbewusstsein erwünscht. Die Kooperationspartner seien jedenfalls überzeugt, dass jede gelungene Zwischennutzung einen positiven Effekt bringt.

Wirtschaftsförderer: „Pop-Up-Store tut der Stadt verdammt gut“

Volksbank-Immobilienexperte Dennis Borchert etwa sagt, er könne sich gut vorstellen, „dass von dem Pop-Up-Store eine Initialzündung ausgeht, die nicht nur interessante Nutzungsmodelle hervorbringt, sondern auch den Vermietern Chancen aufzeigt.“ Galt früher der Grundsatz, dass Ladenflächen langfristig vermietet werden, habe inzwischen eine Trendwende stattgefunden. Auch kurzfristige Nutzungen können für Eigentümer auskömmlich sein. Zumal alle Beteiligten auf das gesteigerte Einkaufserlebnis für Kunden bei kreativen, neuen Angeboten verweisen.

Wie im gesamten Einzelhandel zeigt sich auch in der Elmshorner Innenstadt der Zeitgeist. Der Online-Handel setzt alteingesessenen Läden zu, da müssten neue Konzepte her, um Kunden auch spontane Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Dieses Angebot soll nun mit interessanten, ständig wechselnden Mietern gemacht werden. „So ein Laden tut der Stadt verdammt gut“, sagt Wirtschaftsförderer Thomas Becken. Idealerweise bringe jeder neue Nutzer auch eine neue Facetten in die Elmshorner Fußgängerzone.

Und falls nicht: Auch bereits an anderen Standorten ansässige Gewerbetreibende seien eingeladen, zeitweise den Laden als Dependance mit neuen Produkten zu testen oder als Outlet zu nutzen – zu einer angepassten Miete.

Bewerbungen für den Pop-Up-Store nimmt das Stadtmarketing Elmshorn von sofort an unter 04121/26 60 74 oder per E-Mail an kase@stadtmarketing-elmshorn.de entgegen.