„Solche Bilder setzen sich in den Köpfen fest“: Mit dieser Begründung wollen die Verantwortlichen in Schenefeld nicht veröffentlicht sehen, mit welchen Ideen die Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung des Stadtkerns das Preisgericht überzeugt haben. Wir zeigen deshalb an dieser Stelle mal die 3D-Illustration „abstrakte Großstadt“