Regelmäßige „Pottkieker“ an der Elbe kennen die gewaltigen Ausmaße der Containerschiff, die sich am Betrachter vorbeischieben. Unser Leser Peter Hopp aus Wedel hat dieses Foto vormittags auf der Elbe in Wedel-Schulau gemacht. Blaue Schiffsfarben, blauer Himmel und blaues Wasser, alles in verschiedenen Farbnuancen, inspirierten ihn zum Titel des Fotos: „Heute ganz in blau“. Foto: Peter Hopp