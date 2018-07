Foto: Ulrike Niehues-Paas

Was für eine bezaubernde Abendidylle: Von dem Lichtspiel am Himmel durch die untergehende Sonne war auch unsere Lesern Ulrike Niehues-Paas bezaubert. Bei einem abendlichen Spaziergang nahe einer Weide in Bönningstedt bot sich ihr dieses Bild, das sie „Kühe im Sonnenuntergang“ taufte. Foto: Ulrike Niehues-Paas