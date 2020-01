Pinneberg. In Pinneberg endete am Donnerstag eine Ära. Mit Henning Fuchs wechselte der dienstälteste Stadtwerke-Chef in Schleswig-Holstein in den Ruhestand. Zum Abschied gab es warme Worte von Politikern und Würdeträgern. Gefeiert wurde in der Werkhalle am Hafen.

Mit seinem Nachfolger hat Fuchs in den vergangenen Wochen bereits zusammengearbeitet. Sven Hanson hatte sich in einem aufwendigen Auswahlverfahren gegen 70 Mitbewerber durchgesetzt. Für sein Engagement in der Kreisstadt verließ der 48-jährige Rheinländer eine Insel. In den vergangenen sechs Jahren hatte der Diplomingenieur für Wirtschaft die Stadtwerke auf Norderney geleitet. „Ich habe bereits eine Wohnung in Pinneberg gefunden“, so Hanson. Er übernimmt ein Unternehmen, vor dem große Herausforderungen liegen. 17 Millionen Euro haben die Stadtwerke mit ihrer Tochter pinnau.com in die Breitbandversorgung investiert. 90 Prozent des Stadtgebiets sind fürs Turbo-Internet erschlossen, 2025 soll die Gewinnzone erreicht sein. Fuchs will sich raushalten, sagt: „Ich bin keiner, der sich als Berater aufdrängt.“