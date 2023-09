HSV: Coronavirus zwingt Landesliga-Fußballer zum Improvisieren

Norderstedt. Die Corona-Pandemie ist in den Köpfen der meisten Menschen mittlerweile Geschichte. Im Kader des Aufstiegsaspiranten Hamburger SV III, der in der Landesliga Hammonia um Punkte kickt, sieht das anders aus. Torwart Patrick Tiedje, den Sportlichen Leiter und Abwehrchef Michael Ulbricht, Mittelfeldspieler Artur Krüger sowie Stürmer Samed Uysal hat das Covid-19-Virus erwischt.

Die Konsequenz: Vor dem Punktspiel gegen den SC Poppenbüttel (Freitag, 20 Uhr, Paul-Hauenschild-Plätze) ließ Coach Stefan Gehrke die Trainingseinheit des Tabellenvierten am Dienstag ausfallen, um nicht noch mehr Infizierte zu riskieren. Da zusätzlich die Verteidiger Kevin Herbermann (Urlaub), Niel Lüthje und Nick Denkewitz (beide verletzt) nicht mit von der Partie sein werden, muss Gehrke vor allem in der Abwehr improvisieren.

HSV: Kehren die Landesliga-Kicker in die Erfolgsspur zurück?

„Ich kann aktuell echt noch nicht sagen, wer spielen wird. Absagen können wir das Spiel nicht, weil dafür die Anzahl unserer Ausfälle nicht ausreicht. Also gehen wir es an“, sagte Gehrke. Und lobte den Gegner: „Poppenbüttel ist ein spielerisch starkes Team mit sehr gutem Umschaltspiel und viel Speed nach vorne.“ Was den personell erneut arg gebeutelten HSV III aber nicht davon abhalten soll, Wiedergutmachung für das 2:3 bei TBS-Pinneberg zu betreiben.

Eben jenes TBS (6.) tritt mit seiner hochkarätigen Truppe, in der eine ganze Reihe früherer Oberligaspieler zu finden sind, nun bei Aufsteiger Eintracht Norderstedt II (5.) an. Anstoß ist am Freitag um 20 Uhr auf der Anlage an der Ochsenzoller Straße.

Eintracht Norderstedt II empfängt TBS-Pinneberg

Spieler wie Top-Torjäger Adrian Sousa, der in der vergangenen Saison 52 Tore in der Bezirksliga West erzielte und auch gegen den HSV III zweimal traf, kicken bei TBS eigentlich unter ihren sportlichen Möglichkeiten.

„Sousa könnte mindestens eine Liga, vielleicht sogar zwei Klassen höher spielen“, so Eintracht-Coach Jannik Paulat. „Aber wir leben in einem freien Land. Er wird seine Gründe haben, bei TBS zu spielen.“ Die Norderstedter werden unbekümmert ins Match gehen. Paulat: „Das ist unser Trumpf.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bezirksligist Glashütter SV will aus Fehlern lernen

Nach zwei sieglosen Spielen wieder gewinnen will der Glashütter SV (3.). Gegner auf dem Platz an der Poppenbütteler Straße ist der Hamburger SV IV (Freitag, 20 Uhr, Poppenbütteler Straße).

Die letzten Ergebnisse (1:1 gegen Sasel II, 0:1 beim SC Sperber) bewertet GSV-Übungsleiter André Menzel dabei gar nicht so negativ: „Meine jungen Spieler haben keine großen Fehler gemacht, nur kleine. Die dürfen und die sollen sie machen. Sonst lernen sie ja nichts.“