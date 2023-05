Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Fußballer holen 1:1 beim Angstgegner

Norderstedt. Die Vereinsverantwortlichen des SC Weiche Flensburg 08 sammelten vor dem Anpfiff des sportlich bedeutungslosen Punktspiels in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Eintracht Norderstedt viele Sympathiepunkte. Sie verabschiedeten nicht nur diverse eigene Akteure, sondern überreichten auch Jan Lüneburg einen Blumenstrauß, um ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Der Rekordtorschütze des Clubs von der Ochsenzoller Straße wird am kommenden Sonnabend im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck sein letztes Match in der 4. Liga bestreiten.

Eintracht Norderstedt: Supergeste des SC Weiche Flensburg 08

„So etwas habe ich noch nicht erlebt, das war eine Supergeste“, sagte Eintracht-Trainer Olufemi Smith, dessen Mannschaft sich anschließend beim Angstgegner (19 Duelle, ein Sieg, sieben Unentschieden, elf Niederlagen) ein 1:1 (0:1)-Unentschieden erkämpfte. Die Eintracht muss somit weiter auf den ersten Erfolg in Flensburg warten, konnte sich aber damit trösten, dass sie im Manfred-Werner-Stadion die bessere Mannschaft war.

„Es war ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, wir hatten den Sieg eher verdient als unser Gegner“, so Smith. Seiner Truppe war anzumerken, dass sie den Klassenerhalt nach dem 0:0-Unentschieden zwischen Werder Bremen II und Holstein Kiel II schon vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Timon Schulz (TSV Germania Arpke) in der Tasche hatte.

Linksverteidiger feiert Comeback, Torhüter verlängert Vertrag

Die Gäste, die in den vergangenen Wochen arg geschwächelt und sich so noch völlig unnötig in den Abstiegskampf verwickelt hatten, standen unter anderem mit Linksverteidiger Dane Kummerfeld, der nach monatelanger Verletzungspause ein gutes Comeback zeigte, sicher in der Abwehr. Und überzeugten, verbal unterstützt von 30 lautstarken Norderstedter Fans, in der Offensive mit flotten Kombinationen.

Einmal allerdings passten sie nicht auf – und schon klingelte es im Kasten von Keeper Lars Huxsohl, der seinen Vertrag mit der Eintracht um ein Jahr verlängert hat. Marcel Cornils wurde nach einem Angriff über die rechte Außenbahn freigespielt und netzte kurz vor dem Seitenwechsel zum ebenso überraschenden wie unverdienten 1:0 ein.

Eintracht Norderstedt: Jonas Behounek trifft zum 1:1

Ein empfindlicher Nackenschlag. Doch Coach Smith fand in der Halbzeitpause die richtigen Worte. Marc Bölter eroberte in der 48. Minute im Mittelfeld den Ball, setzte den starken Jonas Behounek in Szene – und der überwand Weiche-Schlussmann Philip Østerbæk zum 1:1. In der Folgezeit erarbeitete sich Eintracht Norderstedt ein klares Chancenplus, ohne weitere Treffer zu erzielen.

SC Weiche Flensburg 08 – Eintracht Norderstedt 1:1 (1:0). – Schiedsrichter: Timon Schulz (TSV Germania Arpke). – Zuschauer 775. – Tore: 1:0 Marcel Cornils (44.), 1:1 Jonas Behounek (48.). Eintracht: Huxsohl – Hildebrandt, Grau, Wallenborn (46. Bojadgian), Kummerfeld (76. Marxen) – Koch (61. Hoppe) – Choi (76. Sezer), Behounek, Bölter, Brüning – Lüneburg (73. Brendel).