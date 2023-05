Eintracht Norderstedt: Flügelflitzer unterschreibt Zweijahresvertrag

Nick Selutin hat in der Oberliga Westfalen in 29 Spielen zehn Tore erzielt. Warum er sich auf seinen neuen Club sehr freut.

Norderstedt. Nick Selutin (21) ist nach Torhüter Arne Exner (SC Heeslingen) der zweite externe Neuzugang der Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt für die kommende Saison.

Selutin wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet. Er kommt aus der zweiten Mannschaft des SC Preußen Münster mit der Empfehlung von zehn Toren in 29 Partien in der Oberliga Westfalen. In Münster war er Stammspieler und trug mit seinen Treffern maßgeblich zum zweiten Tabellenplatz der Preußen bei.

Eintracht Norderstedt: Chemie zwischen Spieler und Club stimmt

„Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und vertrauensvoll. Es kommt mir bei der Eintracht sehr familiär vor, das finde ich super”, sagt Selutin, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat und sich auf seine neue Aufgabe sehr freut.

Auch die Gespräche mit dem Trainerteam überzeugten ihn: „Man hat hier einen klaren Plan, Fußball zu spielen. Außerdem gibt es auf dem Vereinsgelände die Möglichkeit, Extraeinheiten zu machen oder in den Kraftraum zu gehen.“

Zehn Tore und zwölf Vorlagen in der Oberliga Westfalen

Trainer Olufemi Smith hofft, dass sein neuer Flügelflitzer, der flexibel auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, gut einschlägt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Nick hat mit zehn Toren und zwölf Vorlagen eine Top-Quote in der Oberliga Westfalen. Und er ist mit seinen 21 Jahren noch ein sehr junger und entwicklungsfähiger Spieler“, so der Coach.