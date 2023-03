Eintracht Norderstedt holt Torhüter aus der Oberliga Niedersachsen

Norderstedt. Arne Exner ist der erste Neuzugang von Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt für die Saison 2023/2024. Der 26 Jahre alte Keeper kommt vom SC Heeslingen und erhält beim Club von der Ochsenzoller Straße einen Zweijahresvertrag.

„Arne hat in den vergangenen Jahren konstant starke Leistungen gezeigt und gilt als einer der besten Torhüter der Oberliga Niedersachsen“, sagt Trainer Olufemi Smith. Exner war in den vergangenen acht Jahren maßgeblich am Aufschwung des Heeslinger SC beteiligt. Sein aktueller Verein belegt aktuell Platz drei in der höchsten niedersächsischen Spielklasse.

Der Schlussmann stand für den HSC bislang in 166 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. In der laufenden Saison blieb er in 23 Einsätzen ohne Gegentor.

„Ich war lange Zeit in Heeslingen, will aus dem gewohnten Umfeld mal raus und eine neue Herausforderung bei einem höherklassigen Verein suchen“, begründet Arne Exner seinen Wechsel nach Norderstedt.

Trainer Olufemi Smith freut sich auf den Neuzugang

Coach Smith freut sich auf den Neuzugang: „Wir hatten Arne schon länger im Blick und konnten uns in gemeinsamen Trainingseinheiten davon überzeugen, dass er mit seinen Qualitäten und Eigenschaften sportlich wie menschlich sehr gut zu uns als Mannschaft und auch speziell in unsere überragenden Torhütergruppe passt.“

Diese besteht aus Lars Huxsohl, Stefan Rakocevic und Sönke Günther. Dass das Trio auch in der kommenden Saison in dieser Konstellation zusammenbleibt, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Arne Exner hat seinen Lebensmittelpunkt beruflich wie privat in den Hamburger Raum verlegt. „Ich möchte mich sportlich noch einmal weiterentwickeln“, betont er. Bis es los geht, dauert es zwar noch ein paar Monate, seine Vorfreude ist allerdings bereits spürbar. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, auf all das, was im neuen Verein und im neuen Umfeld kommt. Ich habe mächtig Bock.“