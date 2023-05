Kleines Restrisiko: Eintracht Norderstedt II ist zu 99 Prozent Landesligist

Norderstedt. Der Trainer betätigte sich als oberster Animateur. „Jungs, seid stolz auf euch und feiert jetzt. Wir sind zu 99 Prozent durch und spielen in der neuen Saison in der Landesliga“, rief Jannik Paulat (30) im Kreis seinem Team zu.

Der Coach von Fußball-Bezirksligist Eintracht Norderstedt II nahm nach dem 6:1 (5:0) gegen Grün-Weiss Eimsbüttel eine etwas gedämpfte Stimmung auf dem Kunstrasenplatz an der Ochsenzoller Straße wahr. Da Tabellenführer USC Paloma II (2:1 gegen den SC Sperber) nicht den erhofften Patzer geliefert und sich die Staffelmeisterschaft gesichert hatte, war klar: Eintrachts U-23-Team beendet die Saison auf Rang zwei.

Fußball-Bezirksliga: Alles hängt vom FC St. Pauli II und dem ETV ab

Die Spieler wussten mit dieser Situation erst nicht viel anzufangen. Denn der Aufstieg als punktbester Bezirksliga-Zweiter steht erst, wenn der FC St. Pauli II nicht aus der Regionalliga Nord ab- oder Oberligist Eimsbütteler TV in die höchste deutsche Amateurklasse aufsteigt.

Paulats Appell wirkte befreiend. Einige Spieler liefen danach jubelnd über den Platz, andere übten sich in den obligatorischen Sektduschen. Teammanager Milenko Mutabdzija (48) wurde von Kopf bis Fuß nass gespritzt.

Eintracht-II-Express überrollt Grün-Weiss Eimsbüttel

„Vor der Saison habe ich vorausgesagt, dass dieses Team als Aufsteiger gleich wieder aufsteigen kann. Viele Kritiker haben dies anders gesehen. Doch ich war mir immer bewusst, wie stark die Mannschaft ist“, sagte Mutabdzija.

Diese Stärke demonstrierte die Truppe auch im letzten Saisonspiel. Keeper Dave Ceesay hielt einen Foulelfmeter (3.) – und wenig später rollte der Eintracht-II-Expresss. Ayoub Akhber (16./19. Minute), Benjamin Dreca (25./45./70.) und Bojan Lukic (43.) schossen ein halbes Dutzend Tore, Jannik Fahren (68.) erzielte den Ehrentreffer für Eimsbüttel.

Teammanager bastelt am Kader für die neue Saison

„Kompliment an meine Jungs für die tolle Aufholjagd nach einem schwierigen Saisonstart“, sagte Jannik Paulat. „Für die Landesliga sehe ich uns gut aufgestellt. Ein paar Verstärkungen werden wir aber sicher noch holen.“

Diese Aufgabe fällt in den Bereich von Teammanager Mutabdzija. „Wer mich kennt, der weiß: Ich werde gemeinsam mit allen Verantwortlichen eine schlagkräftige Truppe zusammenzaubern. Wir sind schon jetzt in Gesprächen, streben einen Kader von 24 Spielern an.“

Die vereinsinterne Zusammenarbeit funktioniert gut

Milenko Mutabdzija lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der U 19, der als U 23 fungierenden zweiten Mannschaft und dem Regionalligateam. Und er erinnerte daran, dass sich die Bezirksliga-Crew im Laufe der Saison von einigen Spielern getrennt hat.

„Das war schade, nur ging es leider nicht anders. Disziplin ist nun einmal das A und O, um ein Team führen zu können. Einige Akteure wollten sich nicht anpassen. Deshalb mussten sie leider gehen.“

Fußball-Bezirksliga: Eintracht II will den Holsten-Pokal holen

Die Aufstiegsfeier will Eintracht Norderstedt II starten, wenn der Sprung in die Landesliga endgültig geschafft ist. Vorher jedoch steht noch das Finale des Holsten-Pokals am Donnerstag, 18. Mai, gegen den HEBC II auf dem Programm. „Den Cup holen wir uns jetzt auch noch“, rief Trainer Jannik Paulat seinem Team zu. Der Vorteil: Im Falle eines Sieges im Endspiel könnte die Party gleich nach dem Abpfiff mit hundertprozentiger Gewissheit beginnen.

Staffelgefährte Glashütter SV, der die Spielzeit in der Bezirksliga Nord mit 32 Punkten abschließt, musste sich in seinem letzten Match dem VfL 93 mit 1:4 (1:2) geschlagen geben. Mika Kastner brachte den GSV in der 2. Minute in Führung, für die Hamburger trafen Harry Hehlke (5./Foulelfmeter, 8., 61.) und Alexander Fürstenberg (49.).