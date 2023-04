Oberliga-Handballerinnen des HT Norderstedt springen zurück auf Platz eins

HTN-Team führt die Aufstiegsrundentabelle vor dem Bredstedter TSV an. Warum die Norderstedterinnen nach der Pause durchstarteten.

Norderstedt. Die Handballerinnen des HT Norderstedt sind in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zwei Wochen nach der 30:34-Niederlage beim TSV Altenholz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Robert Schulze (17:7 Punkte) gewann das Heimspiel gegen die SG Hamburg-Nord mit 25:15 (10:7) und hat den Bredstedter TSV (16:6 Zähler) in der Aufstiegsrunde wieder vom ersten Tabellenplatz verdrängt.

Die Gäste erwiesen sich in der Anfangsphase als unangenehmer Gegner, das HTN lag früh mit 3:5 zurück. Vor mehr als 200 Zuschauern im Schulzentrum Süd übernahmen dann aber die Gastgeberinnen Kommando.

HT Norderstedt: Chancenverwertung ist zunächst schlecht

Sie konnten sich jedoch trotz spielerischer Überlegenheit nicht deutlich absetzen. „Es hätten zur Halbzeit auch sieben Tore Vorsprung sein können, aber unsere Chancenverwertung war nicht gut“, monierte Schulze.

Nach dem Seitenwechsel wurde es besser; binnen weniger Minuten zog seine Mannschaft auf 17:8 davon. „Die Mädels haben sich mehr ohne Ball bewegt und überragend in der Abwehr gestanden. Hamburg-Nord hatte keine Lösungen mehr. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte der HTN-Coach, der Janina Peper und Lena Marie Thielvoldt besonders lobte: „Sie haben ein tolles Spiel gemacht.“

Letzte Gegner sind FC St. Pauli und SG Hamburg-Nord

Mit der Leistung des Team war Schulze nicht ganz zufrieden: „Man hat uns die zwei Wochen Osterpause gerade zu Beginn angemerkt. Der Rhythmus war weg.“

In den noch ausstehenden Auswärtsspielen gegen den FC St. Pauli (29. April) und die SG Hamburg-Nord (7. Mai) rechnet sich das HT Norderstedt mit Blick auf die Staffelmeisterschaft einiges aus. „Auf dem Papier sind das Pflichtaufgaben. Wir haben uns ein gutes Gefühl geholt und der Konkurrenz signalisiert, dass gegen uns nichts zu holen ist“, so Robert Schulze.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

HT Norderstedt: Männer besiegen FC St. Pauli II

Die Hamburg-Liga Männer des HTN ließen in ihrem Oberliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli II ebenfalls nichts anbrennen und behielten mit 32:24 (15:12) die Oberhand. Trainer Florian Deppe freute sich über eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten die Partie trotz eines kleinen Durchhängers Mitte der ersten Halbzeit stets unter Kontrolle.“

Auch nach der Pause blieben die Norderstedter klar überlegen, spätestens beim Zwischenstand von 29:19 (52.) war alles entschieden. Mit dem deutlichen Sieg revanchierte sich das HTN für die bittere 29:37-Pleite bei den Kiezhandballern Anfang Dezember 2022.

Tore der HTN-Frauen: Svenja Eckert (10/5 Siebenmeter), Janina Peper, Ann-Cathrin Dietrich (je 4), Marleen Agarius (3), Janina Besser (2), Lena Marie Thielvoldt, Lina Lange (je 1).Tore der HTN-Männer: Finn Ole Maciejews­ki, Linus de la Motte (je 6), Felix Henka (4/3), Lucas Marx, Martin Laursen, Tim Gottschalk (je 3), Philip Wöhler, Neil Thimm, Tom Minners (je 2), Julian Uwiss (1).