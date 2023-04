Fußball-Oberliga: TuRa macht einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Norderstedt. So richtig trauten sich die Fußballer von TuRa Harksheide (11.) noch nicht, nach dem 3:1 (1:0) beim FC Türkiye (14.) ganz offiziell vom Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg zu sprechen.

Hinter vorgehaltener Hand war man sich aber einig, dass die 38 Punkte (neun Siege/elf Unentschieden/zwölf Niederlagen/37:58 Tore) am Ende reichen werden, der Vorsprung auf den ersten regulären Abstiegsplatz beträgt elf Zähler.

Oberliga Hamburg: Schiefe Tabelle sorgt für Frust beim TuRa-Trainer

Das Problem ist die schiefe Tabelle. Während die Harksheider nur noch vier Spiele zu absolvieren haben, müssen die Konkurrenten aus dem Tabellenkeller noch bis zu achtmal ran.

„Es ärgert mich schon ein wenig, dass man wegen der vielen Nachholspiele noch nicht weiß, ob wir es jetzt schon geschafft haben. Dennoch war das ein riesengroßer Schritt. Wir haben viel dafür getan, dass wir auch in der kommenden Saison in der Oberliga Hamburg spielen werden“, sagte TuRa-Trainer Jörg Schwarzer. Stark: Sein Team holte aus den letzten fünf Spielen elf Punkte, zuletzt gab’s am Gründonnerstag ein 1:1 gegen den HEBC.

Jannick Lütjens sorgt wie gegen den HEBC für das Führungstor

Auf dem trockenen, harten und sehr holprigen Rasenplatz in Wilhelmsburg besorgte TuRa-Innenverteidiger Jannick Lütjens wie schon gegen den HEBC für das Führungstor. Er köpfte einen Freistoß aus dem Halbfeld von Leon Schulz zum 1:0 ins Netz (24.).

Das unebenes Geläuf wurde den Gastgebern in der 50. Minute zum Verhängnis. Nach einer Hereingabe von Ephrahim Asante haute ein Türkiye-Spieler über den hoppelnden Ball, der so zu Yannick Fischer kam. Dieser zog aus zwölf Metern ab und traf flach zum 2:0.

Und es sollte noch besser kommen für TuRa. Wieder schlug Leon Schulz einen Freistoß hoch hinein. Diesmal erwischte Maximilian Vollstädt die Kugel mit dem Kopf – 3:0 (64.). Der Treffer für Türkiye durch Michel Netzbandt (87.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Fußball-Oberliga: Am kommenden Sonntag muss TuRa nach Tornesch

„Wir haben die Bedingungen beim FC Türkiye sehr gut angenommen und drei Dinger gemacht“, sagte Kapitän Leonard Mai. Teammanager Philipp Penkwitt bedankte sich derweil bei den 40 Fans vor Ort: „Dass auswärts so viele Leute mit dabei waren und uns unterstützt haben, ist unfassbar.“

Auf die Harksheider Anhänger wartet übrigens schon der nächste Trip. Am Sonntag, 16. April, 15 Uhr, ist TuRa zu Gast beim Tabellen-13. FC Union Tornesch.