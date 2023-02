Eintracht Norderstedt: Zauberfreistoß zum 1:0 – ein historischer Sieg

Erstmals seit 2016 gewinnt Eintracht Norderstedt gegen die SV Drochtersen/Assel. Das Spiel war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.

Die siebte Minute: Linksverteidiger Rico Bork zirkelt einen Freistoß über die Mauer in den Winkel.

Norderstedt. Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt hat im Nachholspiel der Regionalliga Nord gegen die SV Drochtersen/Assel einen historischen Sieg gefeiert. In der siebten Minute erzielte Linksverteidiger Rico Bork aus 20 Metern Torentfernung mit einem wunderbaren Freistoß über die Mauer in den Winkel mit dem linken Fuß aus halbrechter Position das 1:0 für die Garstedter. Dieser Treffer, das erste Heimtor der Eintracht gegen Drochtersen seit sieben Jahren und einem Tag, blieb der Einzige an diesem Abend.

In der ersten Hälfte war dies vor allem Eintrachts Torwart Lars Huxsohl zu verdanken. Drochtersen drückte die Gastgeber mit starkem Offensivpressing in deren eigene Hälfte und verzeichnete nach vielen Befreiungsschlägen der Eintracht ständige Ballgewinne. Aus den eigenen Angriffswellen generierten die Gäste vier Topchancen.

Eintracht Norderstedt: Zauberfreistoß zum 1:0 – historischer Sieg unter Flutlicht

Die Größte: Ein umstrittener Foulelfmeter in der 32. Spielminute. Eintrachts Abwehrchef Fabian Grau sollte angeblich an der Torauslinie abseits des Balles Drochtersens Jorik Wulff gefoult haben. Torjäger Alexander Neumann schoss flach und hart in die rechte Ecke, doch Huxsohl tauchte ab und begrub den Ball im Nachfassen unter seinem Körper.

In der 32. Minute hält Lars Huxsohl, Torhüter der Eintracht, einen Foulelfmeter von Alexander Neumann.

Foto: noveski.com

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild. Norderstedt agierte nun aggressiver, zog mehr Freistöße und verlagerte das Spiel stärker in Drochtersens Hälfte. Die Vorentscheidung verpasste Siegtorschütze Rico Bork, als er mit einem Distanzschuss aus 20 Metern den rechten Pfosten traf.

Eintracht Norderstedt: Torwart Lars Huxsohl hält den Sieg in letzter Minute fest

Den nun spielerisch deutlich blasseren Gästen gestattete die Eintracht noch zwei Torgelegenheiten. Torwart Huxsohl legte sich einen schwierig zu verarbeitenden Rückpass zu weit vor, rettete dann gegen Neumann (81.). In der Nachspielzeit parierte der Schlussmann noch einmal gegen Lennard Fock, wiederum Neumann schoss den Abpraller drüber. Mit dem Abpfiff durfte die Eintracht über den zweiten Sieg gegen Drochtersen in der Vereinsgeschichte jubeln und verdrängte den Kontrahenten dadurch vom vierten Rang.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Marxen, Hildebrandt, Grau, Bork (70. Wallenborn) – Koch (60. Bölter), Behounek, Williams (78. Hölscher) – Choi (78. Nuxoll), Sezer (83. Lüneburg), Brüning.

Tor: 1:0 Rico Bork (7.).

Zuschauer: 460.