Henstedt-Ulzburg. Sie nennen es den „Kattendorf-Struggle“. Frei übersetzt: Die Country-Touren-Fahrt des RSC Kattenberg ist eine enorme Herausforderung. Am Sonntag, 12. Februar, wird der Verein eine Veranstaltung anbieten für alle Sportlerinnen und Sportler, die gerne mit dem Mountain-Bike oder dem Crossrad über Forst- und Landwirtschaftswege, durch Wälder und entlang von Wiesen unterwegs sind. Hierbei wird es drei Streckenlängen geben: 32, 47 und 75 Kilometer durch den Winsener Wald und das Gehölz Endern sowie durch das Alstertal in den Rader Forst beziehungsweise den Duvenstedter Brook. Start ist jeweils um 10 Uhr am Sport- und Kulturzentrum in Wakendorf II (Sandbergstraße 24).

Radsport: Am Sonntag geht’s querfeldein durch den Kreis Segeberg

Noch etwas anspruchsvoller ist der 88 Kilometer lange Gravel. Diese Tour führt hauptsächlich über unbefestigte Wege mit kurzen Abschnitten auf Rad- oder Plattenwegen. Es geht entlang der Osterau und am Wildpark Eekholt vorbei, zum Segeberger Forst, der Mözener See wird passiert, schließlich geht es über einen ehemaligen Bahndamm wieder über Wakendorf II zurück zum Start- und Zielpunkt – dem AKN-Bahnhof Henstedt-Ulzburg. Unterwegs gibt es drei Versorgungsstellen. Der Gravel startet um 10 Uhr.

Die Strecken selbst können die Teilnehmer über rsc-kattenberg.de herunterladen, sodass sie immer die richtige Route vor sich haben. Das Startgeld beträgt 7 Euro für Mitglieder des Bundes Deutscher Radfahrer sowie 12 Euro für Nicht-Mitglieder. Wichtig: Eine Voranmeldung ist notwendig, diese ist bis Freitag, 10. Februar, 23.59 Uhr, über die Vereins-Internetseite möglich.