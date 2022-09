Am Sonntag spielen die Norderstedter zuhause gegen Hildesheim. Die Stärken der Gäste – und was die Eintracht dagegen plant.

Norderstedt. Ein sehr forderndes Heimspiel erwartet Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt (7.) gegen den Tabellensechsten VfV Borussia 06 Hildesheim (So., 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58). Während die Eintracht am Mittwoch das vierte ungeschlagene Spiel in Folge hinlegte (0:0 bei Hannover 96 II), verspielte Hildesheim die Chance auf Rang eins daheim gegen den SSV Jeddeloh. Nach einer 2:0-Pausenführung hieß es am Ende 2:3. Es war Hildesheims erste Pleite.

Eintracht Norderstedt trifft auf das Überraschungsteam der Saison

„Wir hoffen natürlich, dass diese Niederlage auch mit den Köpfen der Hildesheimer etwas angestellt hat. Als Tabellenführer wären sie mit noch breiterer Brust bei uns aufgelaufen. Nichtsdestotrotz sind sie die positive Überraschung der Saison und die Mannschaft der Stunde“, sagt Eintrachts Trainer Olufemi Smith. Herausragend bei den Gästen ist vor allem Stürmer Moritz Göttel, der als robuster Zielspieler und effektiver Torjäger (sieben Tore) zusammen mit Pingwinde Beleme (Hamburger SV II) die Torjägerliste anführt.

„Wir haben ähnliche Stürmertypen in unserem Kader. Deshalb wissen unsere Abwehrspieler, was auf sie zukommt“, sagt Smith. Personell kann er wieder von Anfang an auf Stürmer Jan Lüneburg zurückgreifen. Außenbahnspieler Nils Brüning (zuletzt mit Kurzeinsätzen) ist ebenfalls wieder beschwerdefrei, hat durch den Trainingsrückstand aber noch nicht die Kraft für 90 Minuten. Fehlen wird Linksverteidiger Rico Bork trotz abgelaufener Rotsperre (Knieprobleme).

Ins Spiel gehen wird die Eintracht laut Smith voller Selbstbewusstsein. „Dieser Gegner wird ein ordentlicher Prüfstein für uns. Aber wir haben die Qualität, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Und wir können ihn an einem guten Tag auch schlagen.“