Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Kicker holen sich den WKK-Cup

Der dribbelstarke Elias Saad (l.) kam in der zweiten Halbzeit für Michael Igwe auf den Platz und sorgte in der Tornescher Hintermannschaft für viel Unruhe.

Frank Best

Norderstedt. Die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt sind beim 10. WKK-Cup in souveräner Manier ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

In einem einseitigen Endspiel setzte sich der Turnierfavorit mit 7:2 (2:1) gegen Gastgeber FC Union Tornesch (Oberliga Hamburg) durch.

Eintracht Norderstedt: Gute Leistung bis auf die Gegentore

Knapp eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Serie 2022/2023, der Lotto-Pokal-Partie beim SV West-Eimsbüttel (Freitag, 22. Juli, 19.15 Uhr, Kunstrasen Vogt-Kölln-Straße in Stellingen) ließen die Norderstedter ihrem klassentieferen Kontrahenten von Beginn an keine Chance. Einziges Manko: die beiden Gegentore durch Morris von Winckelmann in der 34. und 56. Minute. „Da waren wir zweimal nicht aufmerksam genug“, sagte Co-Trainer Marius Ebbers.

Ansonsten hatte die Eintracht auf dem Rasenplatz am Großen Moorweg keine Probleme mit dem überforderten Kontrahenten und spielte sich schöne Treffer heraus. „Das war insgesamt ein guter Test“, sagte Co-Trainer Marius Ebbers.

Elias Saad und Jonas Behounek treffen jeweils doppelt

Nicht zur Verfügung standen die Innenverteidiger André Wallenborn und Yannik Nuxoll (leichte muskuläre Probleme), Juri Marxen (Urlaub) und Neuzugang Manuel Brendel (Erkältungssymptome). Ebbers: „Wir wollten dem gesamten Kader Spielanteile geben und haben deshalb munter durchgewechselt.“

Jan Lüneburg führte die Truppe als Kapitän aufs Feld und eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, Elias Saad (53./59) sowie Jonas Behounek (82./86.) trafen jeweils doppelt.

Letzter Testgegner von Eintracht Norderstedt ist der TSV Sasel

Bis zum Auftakt des Hamburger Cupwettbewerbs wird die Mannschaft kein weiteres Freundschaftsspiel mehr bestreiten, stattdessen intensiv im Teamtraining arbeiten. Letzter Testgegner von Eintracht Norderstedt vor dem Regionalliga-Start am 31. Juli gegen Drittliga-Absteiger TSV Havelse ist am Sonntag, 24. Juli, der TSV Sasel (Oberliga Hamburg).

Das Match findet auf der Paul-Hauenschild-Anlage des Hamburger SV an der Ulzburger Straße statt und wird um 14 Uhr angepfiffen.

10. WKK-Cup, Finale: FC Union Tornesch – Eintracht Norderstedt 2:7 (1:2). – Tore: 0:1 Jan Lüneburg (15.), 0:2 Rico Bork (28./Foulelfmeter), 1:2 Morris von Winckelmann (34.), 1:3 Elias Saad (53.), 2:3 Morris von Wickelmann (56.), 2:4 Elias Saad (59.), 2:5 Falk Schmidt (76.), 2:6, 2:7 Jonas Behounek (82./86.). – Eintracht: Huxsohl (46. Rakocevic) – Hölscher (46. Behounek), Bojadgian (46. Hildebrandt), Grau, Bork (46. Kummerfeld) – Koch – Igwe (46. Saad), Dreca (46. Schmidt), Bölter (46. Williams), Choi (46. Müller) – Lüneburg.