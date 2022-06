Eintracht Norderstedt: Sechs neue Gesichter beim ersten Training

Norderstedt. Die Stimmung war ausgezeichnet, das Wetter eher nicht. Genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt nach dreiwöchiger Pause zur ersten gemeinsamen Übungseinseinheit der Saison 2022/2023 auf der Anlage an der Ochsenzoller Straße versammelten, öffnete der Himmel seine Schleusen.

Kurz zuvor hatte Olufemi Smith, der nach dem Weggang von Jens Martens (wird am 1. Juli Sportchef beim Oberligisten SV Todesfelde) in die Rolle des alleinverantwortlichen Chefcoaches geschlüpft ist, sechs neue Gesichter begrüßt: die Co-Trainer Marius Ebbers, Denny Schiemann (Video- und Spielanalyse) und Max Krause (Fitness und Athletik) sowie die Spieler Marc Bölter (bislang WTSV Concordia), André Wallenborn (Altona 93) und Falk Schmidt (TuRa Harksheide).

Eintracht Norderstedt setzt auf Coach Olufemi Smith

Noch nicht vor Ort waren Fabian Lucassen, der von Marc Aaron Kassler (zum FC St. Pauli) den Job des Torwarttrainers übernimmt, und der erkrankte Offensiv-Allrounder Manuel Brendel (HSV III).

Smith kennt Ebbers, Schiemann und Krause kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim VfL 93 und USC Paloma. „Alle drei sind positive, ehrgeizige Typen, die sich intensiv mit Fußball befassen. Ich denke, sie werden in Norderstedt den einen oder anderen neuen Impuls setzen.“

Veränderungen im physiotherapeutischen Bereich

Veränderungen gibt es auch in der physiotherapeutischen Abteilung. Jindra Nesteriuk hat den Verein verlassen, Vanessa Blunk kümmert sich künftig zusammen mit Tamara Francke und Nele Schwardt um die Blessuren der Spieler.

Die Kaderplanung von Eintracht Norderstedt ist noch nicht ganz abgeschlossen. „In der Defensive sind wir personell gut aufgestellt“, sagt Olufemi Smith, „aber für den Angriff suchen wir noch noch einen Mann, der torgefährlich ist und uns sofort weiterhelfen kann.“

Norderstedts Fußballer testen in Ostrohe und Poppenbüttel

Am kommenden Wochenende stehen die ersten beiden Testspiele auf dem Programm. Am Sonnabend geht’s zum Ostroher SC an die Westküste, am Sonntag zum Landesliga Aufsteiger SC Poppenbüttel.

Termine, Sonnabend, 25. Juni, 17 Uhr: Testspiel beim Ostroher SC; Sonntag,

26. Juni, 15 Uhr: Testspiel beim SC Poppenbüttel; Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli: Trainingslager in Skærbæk/Dänemark mit Testspielen gegen Silkeborg IF und den TSB Flensburg; Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr: Testspiel beim Hamburger SV II; Sonnabend, 9. Juli, 14 Uhr: Testspiel im Kleinen Alsterstadion des WSV Tangstedt gegen die U 23 des FC Hansa Rostock; Mittwoch, 13. Juli und Sonnabend, 16. Juli: Turnier beim FC Union Tornesch; 23./24. Juli: Erste Runde im Hamburger Lotto-Pokal; 30./31. Juli: Erster Spieltag der Regionalliga Nord.