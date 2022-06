Vierter Neuzugang -- Eintracht Norderstedt holt Marc Bölter

Norderstedt. Die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt haben nach Manuel Brendel (22/Hamburger SV III), André Wallenborn (27/Altona 93) und Falk Schmidt (21/TuRa Harksheide) einen weiteren Kicker für die Saison 2022/2023 verpflichtet.

Marc Bölter gilt auch über Hamburgs Grenzen hinaus als Rohdiamant, den es noch zu schleifen gilt. Der 19-Jährige war im Jugendbereich für den FC Hansa Rostock aktiv. „Obwohl er noch für die U19 spielberechtigt gewesen wäre, hat er in der vergangenen Saison den Sprung in den Herrenbereich vollzogen und war sofort ein prägender Akteur beim WTSV Concordia in der Oberliga Hamburg“, sagt Eintracht-Trainer Olufemi Smith über den Youngster, der an der Ochsenzoller Straße einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet hat.

Der Youngster will sich in der Regionalliga etablieren

Der Mittelfeldmann der nach eigener Aussage „Sechser, Achter, offensiv – alles was zentral ist“ spielt, sieht seinen Wechsel nach Norderstedt als „den nächsten Schritt, mich als junger Spieler weiterzuentwickeln“. Bölter will und wird hart arbeiten, um sich in der Regionalliga zu etablieren. „Ich bin sehr gespannt und offen für alles, was kommt.“

Smith: „Wir sind froh, dass wir mit Marc Bölter einen weiteren vielversprechenden jungen Akteur und eines der spannendsten Talente der Oberliga verpflichten konnten.“ Der Coach freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem spielintelligenten, ehrgeizigen und lernwilligen Youngster.

Trainingsauftakt bei Eintracht Norderstedt ist am Montag, 20. Juni.