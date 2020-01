Norderstedt/Hamburg. Die Fußballer von Eintracht Norderstedt haben in ihren ersten beiden Testspielen des Jahres 2020 überzeugt. Der Tabellenvierte der Regionalliga Nord ließ dem Niendorfer TSV und dem SC Victoria – immerhin zwei Clubs aus dem oberen Drittel der Oberliga Hamburg – keine Chance. Zunächst fertigte das Team von Trainer Jens Martens, das sich seit zwei Wochen auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet und bislang noch kein Match unter Wettkampfbedingungen absolviert hatte, auf dem Kunstrasen an der Ochsenzoller Straße den NTSV glatt mit 4:0 (2:0) ab. Einen Tag später gab’s gegen „Vicky“ im Stadion Hoheluft am Lok­stedter Steindamm sogar einen 7:0 (3:0)-Erfolg.

11:0 Tore in 180 Minuten

Martens war mit den Auftritten seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Die hohe Qualität unseres Spiels hat mich überrascht“, sagte er – und bezog sich mit dieser Aussage vor allem auf die beiden sehr starken ersten Halbzeiten in beiden Partien.

180 Minuten ohne Gegentor sind der Beleg für eine gut funktionierende Defensive, in die sich die beiden Innenverteidiger Jannik Mohr und Fabian Grau sowie Torhüter Stefan Rakocevic nach ihren monatelangen Verletzungspausen nahtlos einfügten. Elf eigene Treffer in 180 Minuten dokumentieren derweil eine gute Frühform der Offensivabteilung.

Zwei Youngster überraschen

Dabei kickten sich zwei talentierte Akteure in den Vordergrund, die im bisherigen Saisonverlauf noch keine große Rolle gespielt haben. Hischem Metidji erzielte gegen den Niendorfer TSV das 1:0 und 4:0, Alexandros Tourgaidis war gegen den SC Victoria ebenfalls zweimal

erfolgreich.

Letzterer trainiert seit November 2019 zusammen mit dem Regionalliga-Kader; Jens Martens kennt ihn aus seiner Zeit als U-19-Coach der Eintracht. „Alexandros ist dann zum U-19-Bundesligateam des Niendorfer TSV gewechselt, hat anschließend sein Glück in Griechenland versucht und ist nun wieder zurück in Norderstedt.“ Tourgaidis soll demnächst in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga 6 auf Torejagd gehen. Martens: „Wenn einmal Personalnot herrschen sollte, wissen wir aber auch, dass er bei uns mithalten kann.“

Kangmin Choi kehrt im Sommer zurück

Kangmin Choi hat in der Regionalliga Nord schon 48-mal für die Eintracht gespielt. Wie Vereinspräsident Reenald Koch versicherte, wird der 27 Jahre alte Offensiv-Allrounder, der in Südkorea noch bis zum 20. Juli seinen Wehrdienst ableistet, in der Serie 2020/2021 wieder für die Norderstedter am Ball sein. „Wir rechnen spätestens zum 1. September mit ihm“, so Koch, „er ist gewissermaßen schon unser erster Neuzugang für die kommende Serie.“

Eintracht Norderstedt – Niendor­fer TSV 4:0 (2:0).

Eintracht: Huxsohl – Brown (46. Mohr), Grau (69. Brown), Bojadgian (46. Nuxoll), Kummerfeld (46. Bork) – Koch (46. Williams) – Amamoo, Metidji (46. Tourgaidis), von Knebel (46. D. Akyol), Brüning (46. Keßner, 69. Metidji) – Lüneburg (46. Kobert). Tore: 1:0 Hischem Metidji (19.), 2:0 Jan Lüneburg (25.), 3:0 Fabian Grau (51.), 4:0 Hischem Metidji (83.).

SC Victoria – Eintracht Norderstedt 0:7 (0:3).

Eintracht: Rakocevic – Brown (46. Nuxoll), Mohr (70. Bork), Bojadgian (46. Grau), Bork

(46. Kummerfeld) – Wiliams – Tourgaidis (46. Koch), Metidji (46. Amamoo), von Knebel (70. Tourgaidis), Brüning (70. Kobert) – Kobert (46. Lüneburg). Tore: 0:1 Alexandros Tourgaidis (10.), 0:2 Johann von Knebel (31.), 0:3 Nils Brüning (33.), 0:4, 0:5 Jan Lüneburg (65./72.), 0:6 Alexandros Tourgaidis (76.), 0:7 Jan Lüneburg (88.).