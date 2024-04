Kisdorf. Im Kreis Segeberg brennt die Sauna eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr kann den Brand zwar löschen, der Schaden jedoch ist immens.

Bei einem Saunabrand in Kisdorf (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte die Sauna im Keller eines Einfamilienhauses gebrannt, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte.

Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können, jedoch sei ein geschätzter Schaden von etwa 250.000 Euro am Haus entstanden. Die beiden Bewohner des Hauses seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen.

Ob das Haus vorerst unbewohnbar sei, war am Morgen noch unklar.

dpa/HA