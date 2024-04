Bad Segeberg. Hatte er das Gas- mit dem Bremspedal in seinem Mercedes verwechselt? Die Aufregung auf einem Parkplatz in Bad Segeberg war groß.

Plötzlich schoss der weiße Mercedes mit Vollgas gegen die Wand eines Sonnenstudios: In Bad Segeberg verunglückte ein Senior am Dienstag auf einem Parkplatz an der Straße Am Landratspark. Was genau die Ursache für die Chaosfahrt war, ist noch nicht bekannt. Mutmaßlich hatte der Mann aber das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Gegen 12.20 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf dem Parkplatz im Einsatz. Vor dem Crash an der Wand waren der Senior am Steuer und seine Ehefrau als Beifahrerin schon auf dem Parkplatz aufgefallen, wie Zeugen berichteten. Eine Augenzeugin beschrieb die beiden Rentner schon vor Fahrtantritt als nicht fahrtüchtig.

Der Mann sei zuvor „unlogisch“ herumgefahren

Das betagte Ehepaar wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und ADAC kümmern sich um den Fahrer. © Danfoto | Daniel Friederichs

Zuerst sei der Mann unlogisch auf dem Parkplatz herumgefahren, gab dann plötzlich Vollgas und donnerte mit einem lauten Knall gegen die Hauswand des Sonnenstudios. Die Feuerwehr befreite beide Personen aus dem demolierten Mercedes und sichte das Auto mit einer Seilwinde.

Durch den Aufprall hatten sich sogleich Risse im Gemäuer des Gebäudes gebildet. Ehe das Auto geborgen werden konnte, musste ein Statiker das Gebäude überprüfen.

