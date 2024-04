Norderstedt. Verbindung zwischen Ulzburger Straße und Herold-Center in Norderstedt: Weitere Bauphase abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt.

So sah diese vielbefahrene Kreuzung in Norderstedt noch nie aus: Die umfangreiche Umgestaltung der Marommer Straße nimmt immer weiter Konturen an. Nun ist die nächste Phase abgeschlossen, und diese betrifft die Kohfurth-Einmündung. Dort wurden auf der nördlichen Seite die Parkplätze entfernt, stattdessen gibt es nun einen neuen Radweg. Und das ist nicht alles. Denn auch ein seit langer Zeit bestehendes Problem könnte zumindest ein wenig entschärft worden sein.

Bisher galt nämlich: Aus Richtung Stettiner Straße und Horst-Embacher-Allee gab es, wie in der Gegenrichtung, nur einen markierten Fahrstreifen. Zwar war dieser im Kreuzungsbereich breiter, doch beim Linksabbiegen entstanden gerade zur Rush-Hour Rückstaus, der auch jene Verkehrsteilnehmer betraf, die in Richtung Herold-Center unterwegs sind. Es war schlicht zu eng zwischen Fahrzeugen auf der linken Seite und dem Kantstein, ein SUV oder ein Bus passten hier rechts nicht durch. Nun wurde die Fahrbahn im Zuge der Maßnahme etwas verschwenkt und Platz geschaffen für eine kleine Abbiegespur.

Marommer Straße: Umbau zugunsten des Radverkehrs – Parkplätze sind weggefallen

Fertig ist auch ein paar Meter weiter die Querung für den Rad- und Fußweg, inklusive eines direkten Übergangs zur Coppernicusstraße, wo der Radverkehr bekanntlich Vorrang genießt. Dessen Besserstellung ist auch das grundsätzliche Ziel des Projektes, das nach mehrjähriger Planung schließlich vor etwas mehr als einem Jahr mit Arbeiten am Kreisel zur Ulzburger Straße seinen Anfang nahm. Im gleichen Zuge wurden auch die Bushaltestellen barrierefrei gemacht.

Im finalen Bauabschnitt für die Marommer Straße wird nun in den nächsten Wochen der Bereich zwischen Coppernicusstraße und Aurikelstieg im Mittelpunkt stehen, dort entsteht auf der Nordseite ein neuer Fahrradschutzstreifen, für den die dortigen Parkplätze entfallen. © Christopher Mey | Christopher Mey

Schrittweise entsteht seitdem ein neuer Radfahrsteifen auf der Nordseite, teils farblich markiert auf der Straße, vornehmlich aber baulich so, dass dieser dort gesetzt wurde, wo es bislang Parkplätze gab. Und genau das wird in den nächsten Wochen auch im letzten Abschnitt geschehen. Denn was noch fehlt, ist der Bereich zwischen Coppernicusstraße und Aurikelstieg.

Marommer Straße in Norderstedt: Ein letztes Mal bald Einbahnstraße

Die bisherigen um die 20 Parkplätze auf der Nordseite, vor den dortigen Wohnhäusern, sind bereits aufgerissen und umzäunt. Sie entfallen restlos, auch hier zugunsten des Radverkehrs. Unangetastet bleiben dafür die Parkplätze vor der Senioreneinrichtung.

Während aktuell auf der Marommer Straße ausnahmsweise freie Fahrt in beide Richtungen ist, wird es demnächst ein letztes Mal eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Ulzburger Straße geben. Ab wann, hat die Stadt noch nicht kommuniziert. Nach bisherigem Stand soll der gesamte Umbau der Marommer Straße bis Ende Mai abgeschlossen sein. Ob es, etwa wetterbedingt, Verzögerungen, gegeben hat, ist nicht bekannt.