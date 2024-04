Norderstedt. Regionalligist dominiert zwar die Partie, vergibt aber viele gute Torchancen. Die größte Chance hatte die Eintracht in der 88. Minute.

Regionalligist Eintracht Norderstedt steckt weiter tief im Abstiegskampf. Das wichtige Heimspiel gegen Blau-Weß Lohne verloren die Garsteder zu Hause unglücklich mit 0:1.

Die Eintracht dominierte die Partie über weite Strecken und zeigte im Vergleich zum 0:0 gegen den Bremer SV am Mittwoch eine klare Leistungssteigerung. Doch sie nutzte beste Torgelegenheiten reihenweise nicht.

Eintracht Norderstedt: Ersin Zehir verschießt Elfmeter in der 88. Minute

So kam es, wie es kommen musste. Mit der zweiten Gelegenheit der eigentlich offensiv harmlosen Gäste traf Marc Augé nach einem Abspielfehler von Kapitän Ersin Zehir aus 18 Metern von halbrechts sehenswert in den Torwinkel (70.).

Auf Jean-Pierre Richter, Trainer von Eintracht Norderstedt, kommen schwere Zeiten zu. © IMAGO/Lobeca | IMAGO

Zehn Minuten später flog Norderstedts Moritz Frahm nach einer Notbremse gegen den Torschützen Augé vom Platz. Zu allem Überfluss vergab Ersin Zehir mit einem schwachen Schüsschen den Ausgleich per Foulelfmeter (88.). Eintracht Norderstedt befindet sich nach dem dritten torlosen Heimspiel in Serie auf Rang zwölf weiter gefährlich nahe an er Abstiegszone.