Norderstedt. Landesliga-Tabellenführer HSV III spielt beim Verfolger Eintracht Norderstedt II. Die Ausgangslage vor dem Duell der Top-Teams.

Im Frühling wird der Aufstieg versemmelt: Das ist bei den Fußball-Profis des HSV seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2018 ein sportliches Naturgesetz. Die Landesliga-Mannschaft des Vereins agiert in ihrer Spielklasse wesentlich souveräner. Tabellenführer HSV III muss am Freitagabend (20 Uhr, Ochsenzoller Straße) beim ersten Verfolger Eintracht Norderstedt II ran – und kann zu 99 Prozent die Meisterschaft in der Hammonia-Staffel perfekt machen.

„Wir haben maximalen Druck für unseren Gegner aufgebaut. Wenn wir nicht verlieren, ist das Ding erledigt“, sagt HSV-III-Trainer Stefan Gehrke. Was er meint: Der Aufstieg wird seinem Team mit acht Punkten (bei einem Unentschieden) oder sogar elf Zählern Vorsprung (im Fall eines Sieges) fünf Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen sein. Nur im Falle einer Niederlage an der Ochsenzoller Straße könnte der Titel noch in Gefahr geraten.

HSV-III-Trainer: „Wir werden wie immer auf Sieg spielen“

Macht der HSV III vor einer vermutlich recht ansprechenden Kulisse also sein Meisterstück und steigt umgehend wieder in die Oberliga Hamburg auf? Verdient wäre es nach dieser Saison, in der mit einem Sieg im Holsten-Pokal-Finale gegen den FC St. Pauli III sogar das Double möglich ist. Auf taktische Spielchen will sich Gehrke im Landesliga-Topspiel jedenfalls nicht einlassen: „Wir werden wie immer auf Sieg spielen“, betont der Erfolgscoach.

Großen Respekt vor dem Gegner äußert er ebenfalls. „Wer als Aufsteiger so guten Fußball zeigt und so weit oben mitspielt, dabei eine Mannschaft so stark entwickelt, der hätte den Aufstieg ebenfalls verdient. Manager Milenko Mutabdzija hat bei Norderstedt II eine geile Truppe auf die Beine gestellt“, sagt Stefan Gehrke. Und gibt zu: „Im Hinspiel hat uns Eintrachts Zweite gerade zu Beginn vorgeführt.“

Gipfeltreffen in Norderstedt: Das Hinspiel endete mit einem 3:3-Unentschieden

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams endete schließlich mit einem 3:3-Unentschieden. „Unsere ersten 40 Minuten damals waren die besten der Saison. Der HSV III konnte froh sein, nicht mit 0:3 oder 0:4 hinten zu liegen. Aber da hat uns noch die Erfahrung gefehlt“, sagt Eintracht-II-Trainer Jannik Paulat. „Natürlich wissen wir um die Qualität des Gegners. Der HSV III ist wahnsinnig konstant, hat einen guten Lauf. Aber wenn wir mit Mut und Leidenschaft auftreten, haben wir durchaus die Chance auf einen Sieg.“

Schwierig dürfte es für seine Mannschaft allerdings werden, Ex-Nationalspieler und HSV-Präsident Marcell Jansen auf dem Feld kaltzustellen. Nach auskurierter Verletzung zeigt sich Jansen wieder in Form und erzielte im Heimspiel gegen den FTSV Altenwerder (8:0) nach seiner Einwechslung innerhalb von zwölf Minuten mit drei Treffern einen lupenreinen Hattrick.

Mehr zum Thema HSV

Spannend dürfte sein, ob Jansen im Spitzenspiel in Norderstedt eine Option für die Startformation ist. Schließlich war auch sein Teamkollege Sebastian Schmalbach zuletzt äußerst treffsicher. Gewinnt der HSV III bei Eintracht II, kann er übrigens spätestens zwei Wochen später die Meisterschaft auch offiziell mit einem Sieg beim Kummerfelder SV eintüten.