Norderstedt. Täter suchten sich in der Nacht zu Donnerstag Autos an der Straße aus. Auf welche Automarke sie es besonders abgesehen hatten.

Für einen Schaden von mindestens 10.000 Euro sorgten unbekannte Kriminelle in Norderstedt. Die Täter waren in der Zeit vom späten Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen am Lavendelweg und auf der Straße Lütjenmoor unterwegs und suchten sich die Autos zum Aufbrechen am Straßenrand aus.

Dabei hatten sie es auf eine Marke abgesehen: BMW. Sie brachen die Autos auf und bauten dann Teile der Innenausstattungen aus. In zwei BMW-Limousinen verschwanden ein Lenkrad und zwei digitale

Multimediasysteme aus der Mittelkonsole.

Wer hat verdächtige Geräusche gehört?

Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Straßen beobachtet haben oder Geräusche hörten, die mit den Autoaufbrüchen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nehmen die Beamten unter 040/528060 entgegen.

