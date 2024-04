Kreis Segeberg. Zwei Menschen wurden verletzt. Warum der Fahrer nahe Langeln die Kontrolle über den Wagen verlor, ist ein Rätsel für die Polizei.

Ein regelrechtes Trümmerfeld erwartete die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am späten Donnerstagabend auf der Bundesstraße 4 bei Langeln. Gegen 22.40 Uhr waren dort zwei Personen mit einem Kastenwagen verunglückt, wobei sie leicht verletzt wurden.

Rettungskräfte untersuchten die beiden Fahrzeuginsassen und brachten sie in ein Krankenhaus. © Westküsten News | Florian Sprenger

Den Angaben der Beamten an der Unfallstelle zufolge, war der Fahrer auf der Barmstedter Straße aus Richtung Kaltenkirchen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über den Transporter verlor. Der weiße Wagen schoss danach über den Kreuzungsbereich der Kieler Straße (Bundesstraße 4) und krachte seitlich in einen Baum am Straßenrand. Zudem riss der Kastenwagen einen Hydranten aus seiner Verankerung.

Fahrer und Beifahrerin kamen in Klinik

Diesen Hydranten riss der Wagen aus der Erde. © Westküsten News | Florian Sprenger

Der Mann und seine Beifahrerin wurden nach dem Unfall von Rettungskräften untersucht und ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Angaben konnte die Polizei nicht machen. Der Verkehr auf der Bundesstraße 4 war während der Bergung der Personen und des Wagens nicht beeinträchtigt. Der Transporter wurde maßgeblich zerstört und abgeschleppt werden.

