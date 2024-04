Leerstand an der Langenhorner Chaussee (Hausnummern 682 bis 686): Hier, direkt an der Stadtgrenze von Hamburg zu Norderstedt, tut sich seit Jahren nichts, die alten Ladenimmobilien verfallen, die Wohnungen sind ebenso vakant. Mittelfristig will ein Investor hier allerdings ein Hotel bauen. © Christopher Mey | Christopher Mey