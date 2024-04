Norderstedt. Zwischen Dienstag und Mittwoch dringen Täter in Blumen- und Lebensmittelgeschäft ein, stehlen Bargeld. Es gibt allerdings Bilder.

Das war ein Schock am Morgen für zwei Läden in der Rathausallee: Als um 9 Uhr eigentlich der Arbeitstag beginnen sollte, stellte sich heraus, dass hier in Norderstedt-Mitte in der vorherigen Nacht Einbrecher zugeschlagen hatten. Florist Meysam Pourisa, Besitzer von „Classic Floral“, bestätigt gegenüber dem Abendblatt, dass er einer der Betroffenen sei. „Computer, Tablet und Laptop“, seien ihm gestohlen worden, so der Einzelhändler dazu auch eine erhebliche Menge Bargeld aus der Kasse.

Laut Polizei seien unbekannte Täter von der Rückseite der Ladenzeile gekommen, und zwar über die Straße Dornbusch. Von dort drangen diese in den Blumenladen sowie in das benachbarte osteuropäische Lebensmittelgeschäft Irbis ein. Dort seien sämtliche Räumlichkeiten durchsucht worden, insgesamt wurde ein „mittlerer vierstelliger Eurobetrag“ entwendet. Die Taten dürften zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, passiert sein.

Norderstedt-Mitte: Einbrecher in Blumenladen und Lebensmittelgeschäft an der Rathausallee

Auch im Irbis, einem Geschäft für osteuropäische Spezialitäten von Daniel Hassold wurde eingebrochen. © FMG | Josefine Korten

Die Kripo Norderstedt ruft Zeugen auf, sich zu melden (040/528 060). Insbesondere geht es darum, ob jemand verdächtige Personen oder Bewegungen im Bereich Dornbusch beobachtet haben könnte. Das wäre durchaus möglich, zumindest befinden sich in der direkten Umgebungen viele Wohnungen.

Eventuell kann auch Meysam Pourisa weiterhelfen. „Ich habe eine Überwachungskamera“, sagt er, „damit konnte man die Täter gut erkennen.“ Die Bilder hat er bereits der Polizei gegeben.