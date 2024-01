Meysam Pourisa ist Florist. Der 40-Jährige hat seinen eigenen Blumenladen an der Rathausallee in Norderstedt eröffnet und kreiert Gestecke für Hochzeiten und sonstige Feiern. In seinem Geschäft vermietet der Iraner auch Hochzeitskleider. © Annabell Behrmann | Annabell Behrmann