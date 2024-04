Norderstedt. Große Kuchenstücke, knarrende Dielen, weites Land: Wo man im Kreis Segeberg und der Region die besten Kaffeetafeln findet.

Eine Landpartie ist schön – besonders dann, wenn man ein Ziel hat. Orte, die man mit der Familie oder Freunden im Frühling sehr gut ansteuern kann, sind Bauernhofcafés. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein trifft alljährlich eine Auswahl, welches die schönsten Hofcafés im Land sind und stellt sie in einer Broschüre vor.

Darin ist unter anderem zu sehen, ob es dort Übernachtungsmöglichkeiten, warmes Essen oder vegane Speisen gibt. Die Broschüre kann kostenfrei heruntergeladen werden, außerdem gibt es eine praktische interaktive Karte. Ein paar Cafés im Kreis Segeberg und Umgebung sind in der jetzt erschienenen Broschüre 2024/25 auch dabei.

Ellerau: Im Landhaus Saggau kann man auch übernachten

Das Landhaus Saggau in Ellerau hat ein beliebtes Hofcafé. © Bianca Bödeker | BIANCA BOEDEKER

Eigentlich alles, was man für eine kleine Auszeit braucht, bietet das Landhaus Saggau in Ellerau. Auf dem Anwesen kann man übernachten. Und das Hofcafé mit seinen selbstgebackenen Torten ist im gesamten Kreis Segeberg extrem beliebt. Vor allem, weil die Tortenstücke hier sehr großzügig geschnitten werden. Im Café gibt es auch besondere Frühstücksvariationen (z.B. „Amerikanisches Frühstück“), Abendbrot und Snacks bekommt man auch. Das Landhaus Saggau richtet auch Feste und Tagungen aus. Es gibt 150 Innenplätze und 90 Außenplätze. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar bleibt das Café geschlossen.

Landhaus Saggau, Dreiüm 29, Ellerau, 04106/785 42, Öffnungszeiten: Fr 8.30-12.30 und 14-18 Uhr, Sa und So 8.30 bis 18 Uhr.

Hartenholm: Torten und veganes Frühstück im Hofcafé Büge

Das Hofcafé Büge in Hartenholm. © Bödeker | Bianca Bödeker

„Hausgemacht und an die Saison angepasst“ sin die Torten im Hofcafé Büge in Hartenholm. Frühstücken kann man dort auch, die Vielfalt ist groß. Zum Beispiel steht ein „Gemüsebeet vegan“ auf der Karte, aber man kann auch ein Omlett bekommen. Das Hofcafé punktet außerdem mit seinem großzügigen Außenbereich inmitten der Schaugärtnerei des dazugehörigen Gärtnerhofes Büge. Im Hofcafé kann man sich auch ein „Frühstück für zu Hause“ abholen. Es gibt 38 Innenplätze und genauso viele Außenplätze.

Hofcafé Büge, Hofstraße 2, Hartenholm, 04195/881 37 03, Öffnungszeiten: Mi bis Sa 9-17.30, So 9.30 bis 13 Uhr.

Heidmühlen: Landcafé Mühlenholz ist gut gelegen für Familienausflüge

Amelie Brakel-Timm mit ihrer hausgemachten Erdbeer-Waldmeister-Torte. © Bödeker | Bödeker Bianca

In der Nähe des Wildparks Eekholt, nämlich in der Ortschaft Heidmühlen, befindet sich das Landcafé Mühlenholz. Hier gibt es viele verschiedene Tortenvariationen, sowie, zu bestimmten Terminen, „Flammkuchenabende“. Sehr beliebt ist das Hoffest, das dieses Jahr am 10. und 11. August stattfindet. Wer ein Mitbringsel für die Lieben daheim sucht, wird übrigens auch fündig. Im Landcafé kann man selbstgemachte Marmeladen, Gelees und Dekorationsartikel kaufen. Das Café (80 Innen- und 80 Außenplätze) eignet sich gut als Ziel für Wandertouren und Fahrradausflüge, es gibt gute Wege im Segeberger Forst.

Landcafé Mühlenholz, Mühlenholz 4, Heidmühlen, 01522/332 73 74, Öffnungszeiten: Sa und So 13-18 Uhr.

Rohlstorf-Quaal: Entspannen mit Blick auf viele Pflanzen im Café Ehrgarten

Die gemütliche Stube im Café Ehrgarten in Rohlstorf-Quaal. © Café Ehrgarten | Café Ehrgarten

Ein Grund, das Café Ehrgarten in der Nähe von Bad Segeberg anzusteuern, ist der namensgebende englische „Cottage Garden“, das Herzstück der Hofanlage. In einem kleinen Laden gibt es Steinfiguren und Dekoartikel. Und viele hausgemachte Torten, die je nach Jahreszeit variieren, gibt es natürlich auch. Frühstück in dem gemütlichen Café gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat, es muss reserviert werden. Das Café bietet 60 Innenplätze und ebenso viele Plätze im Außenbereich.

Café Ehrgarten, Imrader Weg 2, Rohlstorf-Quaal, 04559/550, Öffnungszeiten: Fr bis So 14 bis 18 Uhr.

Willenscharen: Torten, Waffeln, Roastbeef und Brennholz vom Hof Ansgarius

Das Café im Hof Ansgarius in Brokstedt. © FMG | Hof Ansgarius

Der Hof Ansgarius in Willescharen, gelegen ein Stück vor Neumünster, ist vielseitig. Er ist ein Forstbetrieb, auf dem man Brennholz kaufen kann, ein Ort für Events wie Hochzeiten, Ort für spezielle Seminare wie „Trommeln in der Natur“ und eben auch ein Ausflugsziel mit Hofladen (Honig, Fruchtaufstriche) und Hofcafé. Dort gibt es selbstgebackene Kuchen (auch vegan), Waffeln und mehr Süßes, aber man kann auch z.B. ein Roastbeef bekommen. Es gibt 150 Innenplätze, draußen sei der Platz „unbegrenzt“, wie es heißt.

Hof Ansgarius, Am Wallberg 2, Willenscharen, 04324/1070, geöffnet Sa, So und an Feiertagen 13 bis 18 Uhr.

Padenstedt: Café Altes Rauchhaus liegt an der Fahrradroute „Ochsenweg“

Das Café Altes Rauchhaus. © Bianca Boedeker | BIANCA BOEDEKER

Das Café Altes Rauchhaus in Padenstedt bei Neumünster ist schon wegen seines historischen Ambientes einen Ausflug wert. In dem alten Fachwerkhaus kann man aber auch etwas essen, zum Beispiel viele, viele Torten oder hausgemachte Brote mit Mettwurst und Schinken. Das Gebäude, zuerst errichtet vor 400 Jahren und zwischenzeitlich mehrmals niedergebrannt und wieder aufgebaut, liegt am „Ochsenweg“, einer zentralen Route für mehrtägige Fahrradtouren. Das Café (70 Plätze innen, 80 außen) hat auch eine kostenlose E-Bike-Station.

Café Altes Rauchhaus, Kleinredder 1, Padenstedt, 04321/236 81, Öffnungszeiten: Sa und So 13 bis 18 Uhr.

Mehr zum Thema

Aukrug: In der Alten Kaffeewirtschaft gibt es auch Whisky

Die Alte Kaffeewirtschaft in Aukrug. © FMG | Alte Kaffeewirtschaft

Mitten im Naturpark Aukrug, einem schönen Ausflugsziel für Wanderungen und Spaziergänge, liegt die Alte Kaffeewirtschaft. In dem Lokal auf dem ehemaligen Bauernhof findet man nicht nur historisches Mobiliar, sondern auch täglich frisch gebackene Torten und Kuchen. Und natürlich Kaffee. Für eine besondere Spezialität des Hauses sollte man besser zu Fuß anreisen beziehungsweise einen Schlafplatz in der Nähe haben. In der Kaffeewirtschaft werden nämlich auch spezielle Single Malt Whiskys aus Schottland angeboten und es gibt auch Tasting-Events. Die Kaffeewirtschaft bietet 60 Innen- und 40 Außenplätze.

Alte Kaffeewirtschaft, Hauptstraße 39, Aukrug, 04873/890, Öffnungszeiten: Fr-So 13 bis 17.30 Uhr.