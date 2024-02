Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Christina van der Wal ist in der Backstube groß geworden. Katharina Kruse ist Hobbybäckerin. Beide Frauen kreieren besondere Torten.

Christina van der Wal werkelt in der kleinen Küche ihres Cafés in Henstedt-Ulzburg. Mithilfe einer Schablone schneidet sie aus einem Kuchenboden die Form einer 70 aus. Kunden haben bei ihr eine Geburtstagstorte bestellt. Sie rührt eine Pfirsich-Maracuja- und eine Schokoladen-Toffifee-Creme an, spritzt sie auf die Böden und schichtet sie übereinander. Währenddessen beobachtet sie durch ein Fenster in der Küche ihre Gäste. Niemand verlässt das Café, ohne Christina van der Wal vorher Tschüs zu sagen. „Bis zum nächsten Mal“, ruft eine Kundin. Die Chefin winkt und schenkt ihr das offene Lächeln, das viele so an ihr lieben.