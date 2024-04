Bad Segeberg. Der Winnetou-Darsteller der Karl-May-Spiele erwartet mit seiner Frau das dritte Kind. Wie das Paar die schöne Botschaft verkündete.

Winnetou-Darsteller Alexander Klaws und seine Frau Nadja Scheiwiller erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Das verkündete der 40-Jährige am Ostermontag auf Instagram. „Hey ihr Osterhasen, da hab ich doch glatt noch ein Ei gefunden, welches ich vor ein paar Wochen versteckt hab…“, witzelte Klaws. Dazu postete er drei Fotos, die die 38 Jahre alte Scheiwiller mit kugelrundem Babybauch zeigen. Auf einem der Bilder küsst Klaws den Bauch der Musicaldarstellerin, der wie ein großes Osterei bunt bemalt ist.

Das Paar, das seit Ende 2019 verheiratet ist, hat bereits zwei gemeinsame Söhne, die vier und sieben Jahre alt sind. Nun folgt also Kind Nummer drei. Scheiwiller bedankte sich in den Kommentaren für die vielen Glückwünsche und versicherte, dass das angekündigte dritte Kind definitiv kein Aprilscherz sei. Einige der Instagram-Nutzer zeigten sich mit Blick auf den Post am 1. April misstrauisch. „Mit sowas würden wir definitiv keine Witze machen“, schrieb die werdende Mutter. Wann der Stichttag ist, verriet sie bisher nicht.

Winnetou-Darsteller Alexander Klaws wird wieder Papa

Derzeit steht das Paar noch gemeinsam für das Musical Jekyll & Hyde auf der Bühne des Staatstheaters in Darmstadt. Klaws spielt dort den ehrgeizigen Arzt Henry Jekyll. Weil er an Patienten nicht forschen darf, führt er kurzerhand ein Experiment an sich selbst durch: Kann man im Menschen das Böse vom Guten trennen? Es gelingt: Dr. Jekyll erschafft sein böses Alter Ego Edward Hyde – doch er verliert zunehmend die Kontrolle über ihn.

Ungewohntes Outfit: Am Staatstheater Darmstadt spielt Alexander Klaws die Doppelrolle des Henry Jekyll und des Edward Hyde. © Staatstheater Darmstadt | Staatstheater Darmstadt / Kai Rosenstein

Ende Mai findet die letzte Vorstellung mit Alexander Klaws in Darmstadt statt. Anschließend wird es höchste Zeit, nach Bad Segeberg zurückzukehren: Denn dort verkörpert der Sänger auch in diesem Jahr wieder bei den Karl-May-Spielen den Winnetou. Die Festspiele am Freilichttheater am Kalkberg starten am 29. Juni.