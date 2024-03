Bad Segeberg. Publikumslieblinge kehren in die Kalkbergarena zurück – in Rollen, die es so noch nie bei den Karl-May-Spielen gegeben hat.

Die Fans der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg legen sich schon langsam den Cowboy-Hut oder den Federkopfschmuck zurecht: In achteinhalb Wochen starten in der Kalkbergarena die Proben für das neue Abenteuer „Winnetou II– Ribanna und Old Firehand“. Und am Sonnabend, 29. Juni, wird die Premiere des neuen Stückes „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ im Segeberger Freilichttheater gefeiert.

Wie die Spielleitung am Kalkberg am Mittwoch bekannt gab, stehen nun auch alle Darsteller fest, die in der Arena das Wild-West-Abenteuer nach Karl May lebendig werden lassen. Neben Alexander Klaws („Winnetou“), Jan Hartmann („Old Firehand“), Sila Sahin („Ribanna“), Nick Wilder („Emery Forster“) und Nicolas König („Parranoh“) wirken sieben weitere Stars mit. „Wir sind sehr glücklich mit diesem tollen Ensemble“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Wir haben viele Publikumslieblinge dabei. Die meisten von ihnen schlüpfen in spannende Rollen, die es auf unserer Bühne noch nie gegeben hat.“

Zwei Urgesteine am Kalkberg mischen mit

Karl-May-Urgesteine: Joshy Peters (links) und Harald P. Wieczorek spielen schon seit Jahrzehnten gemeinsam in der Kalkberg-Arena. © Frank Knittermeier | Frank Knittermeier

Ein Darsteller, ohne den sich viele Karl-May-Fans in Bad Segeberg die Aufführung gar nicht vorstellen können, ist wieder mit dabei: Joshy Peters, der seit 1987 am Kalkberg auftritt, spielt diesmal den korrupten Kavallerie-Kommandanten Colonel Webster. Er wird von Ölbaron Emery Forster für dessen dunkle Geschäfte eingespannt. Außerdem nimmt Joshy Peters seine Rolle als Winnetous Vater Intschu-tschuna aus dem Vorjahr wieder auf. Eine Wiederauferstehung, denn der Häuptling war im Sommer 2023 höchst dramatisch in die Ewigen Jagdgründe eingegangen.

Ebenfalls in zwei Rollen ist Urgestein Harald P. Wieczorek zu sehen. Der Mann, der 1979 sein Karl-May-Debüt in Bad Segeberg gegeben hat, spielt Ribannas Vater Tahscha-tunga, den weisen Häuptling der Assiniboine. Außerdem verkörpert er eine historische Figur: General Ulysses Grant, den Oberbefehlshaber der US-Kavallerie und späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Zack sächselt, Snuffle-Zwillinge witzeln

Volker Zack war 2023 als Sam Hawkens in der Kalkbergarena zu sehen. © FUNKE Foto Services | Andreas Laible

Mit Volker Zack ist erneut ein Hochkaräter der deutschen Schauspielszene in der Arena zu sehen, der unter anderem schon mit Quentin Tarantino im Oscar-gekrönten Film „Inglourious Basterds“ zusammenarbeitete. Zack, der im Vorjahr erstmals in Bad Segeberg auftrat, kehrt allerdings nicht als Sam Hawkens zurück, sondern als sächsischer Westmann Tante Droll. Hier kann der gebürtige Dresdener seinen Heimatdialekt voll ausspielen. Eiforbibbsch!

Patrick L. Schmitz spielt einen der Snuffles-Zwillinge... © Karl May Spiele | Karl May Spiele Segeberg

...und Stephan A. Tölle (r.), hier in der Aufführung 2023 als Dick Stone mit Livio Cecini, den anderen Snuffles-Zwilling. © FUNKE Foto Services | Andreas Laible

An Drolls Seite sind zwei Karl-May-Figuren zu sehen, die es in den bisherigen 70 Spielzeiten noch nie auf die Bühne am Kalkberg geschafft haben: die Snuffles-Zwillinge. Für Kostümbildnerin Martina Kanehl und Maskenbildnerin Pia Norberg ist es nun die Herausforderung, den nach einem Jahr Pause zurückkehrenden Patrick L. Schmitz als Jim Snuffle und seinen ebenso vielseitigen Bühnenpartner Stephan A. Tölle als Tim Snuffle so auszustaffieren, dass sie sich zum Verwechseln ähneln.

Aushilfe-Winnetou kehrt zurück

Sascha Hödl als Winnetou reitet 2022 durch das Publikum bei der Premiere von „Der Ölprinz“ bei den Karl-May-Spielen. © dpa | Markus Scholz

Häuptlingstochter Ribanna bekommt im neuen Karl-May-Abenteuer einen Bruder an die Seite gestellt: Enyeto, der im Laufe der Handlung zum neuen Häuptling der Assiniboine aufsteigt. Der junge Krieger ist ein guter Freund Winnetous, droht aber den Schmeicheleien des Schurken Emery Forster zu erliegen.

Diese Rolle wird von einem übernommen, den viele Fans noch gut als Winnetou-Aushilfe am Kalkberg in Erinnerung haben, als Alexander Klaws wegen Corona-Infektionen ausgeknockt war: Sascha Hödl. Der Österreicher gehört dem Karl-May-Ensemble nun schon zum sechsten Mal an.

Rauhbein Semmelrogge kehrt zurück

Wolfgang Bahro („Santer“, l.) und Dustin Semmelrogge („Rattler“). © Karl-May-Spiele/Claus Harlandt | Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Einer, der 2023 bei seinem ersten Karl-May-Sommer die Herzen der Zuschauer als Gangster (!) im Sturm erobert hat, ist ebenfalls wieder dabei: Dustin Semmelrogge. Er verkörpert den zwielichtigen William Fayette, Sheriff und in Personalunion Priester des Städtchens New Venango, in dem Emery Forster seine Intrigen spinnt.

Premiere feiert „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ am Sonnabend, 29. Juni, ab 20.30 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird bis zum 8. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Tickets gibt es auf www.karl-may-spiele.de.