Norderstedt. Bis zum Abpfiff ist das Regionalligaduell zwischen Eintracht Norderstedt und Weiche Flensburg spannend. Dann geht es um Zentimeter.

Die Fußballer von Eintracht Norderstedt haben es verpasst, ihren Auswärtssieg beim SSV Jeddeloh zu veredeln und einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Regionalliga Nord zu landen. Vier Tage nach dem 2:0-Erfolg in Edewecht musste sich das Team von Trainer Jean-Pierre Richter im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion gegen Angstgegner SC Weiche Flensburg 08 (bislang elf Niederlagen, sieben Unentschieden und nur ein Sieg in 19 Partien) mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Manuel Brendel sorgte in der 9. Minute mit einem schönen Schlenzer für das frühe Führungstor, Nick Selutin (12.), der starke Youngster Florian Meier (33.) und Kevin Prinz von Anhalt (44.) vergaben weitere Chancen.

Eintracht Norderstedt: Knallharter Abstiegskampf und Last-Minute-Drama gegen Flensburg

Nach der Pause wurden die Flensburger stärker. Ausgerechnet der Ex-Norderstedter Jan-Pelle Hoppe sorgte zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff mit einem Kopfball auf Kniehöhe für den Ausgleich. Eintracht-Schlussmann Arne Exner, der für Lars Huxsohl (Daumenverletzung) zwischen den Pfosten stand, machte dabei keine gute Figur.

Im weiteren Verlauf der von knallharten Zweikämpfen geprägten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Meter Boden, das Geschehen spielte sich überwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Eintracht-Innenverteidiger Moritz Frahm scheiterte in der 76. Minute per Kopf, kurz vor Schluss rettete Exner zweimal gegen den eingewechselten Flensburger Marcel Cornils.

Eintracht Norderstedt: In letzter Sekunde die Riesenchance auf den Heimsieg

Dann das Last-Minute-Drama: Kevin Prinz von Anhalt hatte das Siegtor für Eintracht Norderstedt auf dem Fuß, schoss den Ball jedoch über den Weiche-Kasten in den dunklen Abendhimmel. Direkt danach pfiff der Schiedsrichter ab.

In der Tabelle der Regionalliga Nord bleiben die Norderstedter mit nun 27 Punkten weiterhin auf Rang zwölf. Der SC Weiche Flensburg (14 Zähler) belegt Rang 14, hat jedoch eine Partie weniger absolviert. Am kommenden Sonntag empfängt die Eintracht zu Hause (14 Uhr) erneut einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – den Hamburger Konkurrenten Eimsbütteler TV. Dieser hatte das Hinspiel mit 5:0 gewonnen, anschließend musste in Norderstedt Trainer Olufemi Smith gehen.