Kreis Segeberg. ErlebnisWald Trappenkamp, Wildpark Eekholt, Arche Warder & Co. warten zum Frühling mit einigen neuen Attraktionen auf. Die Übersicht.

Zum Frühlingsbeginn hinaus in die Natur. Beliebte Ausflugsziele sind Wildparks und Erlebniswälder in der Region, die für die kommende Saison mit einigen Neuigkeiten und Attraktionen aufwarten: Ein Bussard, der Wespen fängt, Kamera im Seeadlerhort, zutrauliche Kunekune-Schweine, asiatische Kampfhühner und vieles mehr. Das Abendblatt gibt einen Überblick.

Eine ganze Reihe von Neuigkeiten gibt es im Wildpark Eekholt – wobei eine wahrscheinlich alle interessiert, die sich vor Wespen fürchten. Der Wespenbussard gehört zu den Neuankömmlingen im Wildpark. Der Name bezieht sich auf die besondere Nahrung, die vor allem aus der Brut sozialer Faltenwespen besteht.

Wildpark Eekholt: Warum ein Bussard Wespen fängt und frisst

Für diese spezielle Nahrung ist der Bussard gut gerüstet: Die Nasenlöcher sind schlitzförmig, insbesondere das Kopfgefieder ist sehr steif und die Füße sind für eine grabende Tätigkeit optimiert. Es empfiehlt sich allerdings eher nicht, diese Wildvogel auf der Terrasse zu halten... im Wildpark können Besucher in einer begehbaren Voliere in die Welt der Wespenbussarde eintauchen

Im Wildpark Eekholt sind jetzt vier Esel zu sehen. Tierpflegerin Ann-Kathrin Will mit Eseldame Charlotte (links) und Lara Reinholdt, Leiterin des Säugetierbereichs mit Eselwallach Thorin, dem Neuzugang. © Wildpark Eekholt | Wildpark Eekholt

Fertig ist im Wildpark Eekholt die neue Eselanlage, die auch gleich um den Eselwallach Thorin bereichert wurde. Vier Esel sind jetzt zu bewundern. Die Schlangengrube wird neu gestaltet, damit Besucher einen besseren Einblick haben. Im Hirschpavillon ist ein vier Meter großes Hirschgeweih zu bewundern. Für Greifvögel gibt es eine Mauserkammer.

Wildpark Eekholt: Rollstuhlfahrer haben es jetzt leichter im Park

Rollstuhlfahrer sollen es im Wildpark künftig leichter haben: Das E-Mobil wurde mit einer Rampe ausgestattet, damit eine Führung durch den Wildpark kein Hindernis mehr ist. Außerdem gibt es ein spezielles Karussell, das auch mit Rollstühlen genutzt werden kann.

Eine neue Attraktion im Wildpark Eekholt: Der Wespenbussard. © Wildpark Eekholt. | Wildpark Eekholt

Der Erlebnisbereich wurde um einen Summstein und einen Streifenspiegel erweitert. In den 2,50 Meter großen Summstein können die Besucher ihren Kopf hineinstecken und ungewöhnlichen Klängen lauschen, der Spiegel liefert dem Betrachter ein ganz neues und überraschendes Bild von sich.

Ostersonntag lädt der Wildpark zu einer Osterrallye ein: Von 10 bis 16 Uhr können Kinder beim Rundgang durch den Park kleine Aufgaben lösen und sich anschließend über ein kleines Ostergeschenk freuen.

Der Wildpark Eekholt ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 13,50 Euro Eintritt, Kinder 11,50 Euro. Ermäßigungen gibt es für Menschen mit Behinderungen, Rentner, Studenten und Schüler. Adresse: Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Telefon: 04327/9923-0.

ErlebnisWald Trappenkamp: Jungschweine bestaunen beim „Frischlingsfest“

Der ErlebnisWald Trappenkamp zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Schleswig-Holstein. Besucher können das Ökosystem Wald in seiner ganzen Vielfalt und mit all seinen Reizen entdecken – und Tiere gibt es hier auch zu sehen. In den Osterferien gibt es für Kinder einen Abenteuerrucksack, mit dem sie für den Wald bestens gerüstet sind. Enthalte sind auch kleine Aufgaben, die von den Kindern auf dem Waldgelände zu lösen sind.

60 Frischlinge können zurzeit im Erlebniswald Trappenkamp bestaunt werden. © Erlebniswald Trappenkamp | Erlebniswald Trappenkamp

Beim Frischlingsfest am Sonntag, 21. April, können Besucher über 60 gestreifte Wildschweinkinder aus unmittelbarer Nähe beobachten. Über 20 Aktionen erwarten die Besucher an diesem Tage. Es können Stecken mit Frischlingsmotiven gebastelt werden, und der Wildschweinexpress fährt durch das Gehege.

ErlebnisWald Trappenkamp: Seeadler bei der Aufzucht beobachten

Besondere Aktionen gibt es das ganze Jahr über. Neu ist eine Ausstellung über das Handwerk der Falknerei. Um 11 Uhr und um 15 Uhr (außer montags) gibt es eine spektakuläre Flugschau mit Falken, Eulen, Habichten und Adlern. Wer will, kann die Seeadler bei der Aufzucht ihrer Jungen beobachten. Damit die Tiere nicht gestört werden, überträgt eine Livekamera die Bilder direkt auf einen Monitor. Hinzugekommen ist eine weitere Grillhütte, so dass jetzt 20 Grillplätze zur Verfügung stehen.

Der ElebnisWald Trappenkamp ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet; wer bereits auf dem Gelände ist, kann bis 19 Uhr bleiben. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder fünf Euro Eintritt. Familienkarten gibt es für 21 Euro. Adresse: Tannenhof in Daldorf. Telefon: 04328/170 480.

Arche Warder: Alpakas und Kunekune-Schweine sind neu dabei

Im Tierpark Arche Warder wurde bereits im vergangenen Jahr das Besucherzentrum Domesticaneum eingeweiht: Auf 300 Quadratmetern wird die lange, gemeinsame Entwicklungsgeschichte von Mensch und Haustier erzählt. Besucher können auf eine faszinierende Zeitreise durch verschiedene Räume gehen, die in einer Höhle in der Altsteinzeit beginnt und auf der Farm der Zukunft endet.

Neu zu sehen sind in diesem Jahr Alpakas, besonders zutrauliche neuseeländische Kunekune-Schweine und Angler Zuchtrinder mit Kälbern. Insgesamt sind in der Arche Warner über 1200 Tiere aus 92 Rassen zu sehen. In de Osterferien können Kinder und Jugendliche in der Beruf des Tierpflegers hineinschnuppern. „Einmal Tierpfleger sein“ heißt das Motto. Es entstehen Kosten von 15 Euro pro Tag. In den Sommermonaten werde Fotokurse angeboten.

Der Landschaftstierpark Arche Warder ist sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr, an den übrigen Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder zahlen neun Euro, Erwachsene zwölf Euro Eintritt. Der Tierpark liegt an der Langwedeler Straße 11 in Warder. Telefon: 04329/9134-0.

Kleine Arche Wahlstedt hat jetzt ein Kampfhuhn

Gegenüber Menschen sind Shamo-Hühner nett und freundlich – aber ansonsten: Der Shamo ist der Prototyp eines Kampfhuhns. In der kleinen Arche Wahlstedt ist diese Hühnerrasse eine neue Attraktion. Aber auch sonst bietet die Arche den Besuchern jede Menge Neuigkeiten, die auf ihre Art spektakulär sind: Wer hat schon mal Schleswiger Kaltblüter gesehen? Einst war diese Pferderasse weit verbreitet und als Zugtiere begehrt. Heute sind diese Tiere fast nur noch in Zoos oder Naturparks zu erleben. Bärbel und Hans-Uwe Schwarz präsentieren diese Pferderasse stolz in ihrem kleinen Park.

Ein Neuzugang in der Kleinen Arche Wahlstedt: Das Angler Sattlerschwein. © Kleine Arche Wahlstedt | Kleine Arche Wahlstedt

Dazu kommen als Neuheiten Thüringer Waldziegen, das deutsche Lachshuhn, die Hühnerrasse Deutscher Sperber sowie einige andere seltene Hühnerrassen, schottische Soayschafe, Angler Sattelschweine und Kois. Neu sind in der Arche Wahlstedt eine Hütte, eine Baumbank und eine Schaukel. Außerdem wurde die Steuobstwiese erweitert.

Die kleine Arche Wahlstedt ist mittwochs bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Adresse: Gartenweg 4 in Wahlstedt. Telefon: 0171/911 20 01.