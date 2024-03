Der symbolische erste Spatenstich mit Bürgermeisterin Verena Jeske, Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt, der Geschäftsführerin der Ärztegenossenschaft, Laura Lüth, dem Geschäftsführer der HIM 3 GmbH, Marc Dreyer, Projektleiter Fred Schmeier und dem geschäftsführenden Gesellschafter der Friedrich Schütt + Sohn Baugesellschaft, Jan-Friedrich Schütt (von links). © HIM 3 GmbH | HIM 3 GmbH