Norderstedt. Kriselnder Regionalligist Eintracht Norderstedt steht unter Druck. Warum Trainer Max Krause trotz Krise noch Rückendeckung erhält.

Am Dienstagabend pustete Denny Schiemann durch. „Es war schön, in der Kabine nach 90 Minuten endlich wieder glückliche Gesichter zu sehen“, befand der Sportchef von Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt nach dem 5:0 im Testspiel gegen den SC Victoria. „Aber wir wissen auch: Ein Vorbereitungsspiel ist etwas anderes als der Wettkampf um Punkte in der Regionalliga Nord.“