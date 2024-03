Norderstedt. Es gibt Grilllwurst, Stockbrot und kühle Getränke, sogar der Osterhase lässt sich blicken: Wo im Kreis Segeberg gefeiert wird.

In diesem Jahr ist Ostern früh dran – und so knistern auch bald schon die Flammen der beliebten Osterfeuer im Kreis Segeberg. Einige Termine stehen schon fest. Hier unsere Übersicht, wo Sie gemütlich bei Bier, Limo, Grillwurst und Stockbrot beisammen sein können. Feiern können Sie dann nicht nur den herannahenden Höhepunkt des Osterfestes mitsamt freiem Montag, sondern auch das Ende der Winterzeit. In der Nacht zu Sonntag, 31. März, werden nämlich die Uhren umgestellt.

Norderstedt: Fest der Feuerwehr Harksheide am Deckerberg

Wie in den Jahren zuvor wird das zentrale Norderstedter Osterfeuer wieder am Karsamstag auf der Wiese am Deckerberg stattfinden. Veranstalterin ist die Freiwillige Feuerwehr Harksheide. Es wird gegrillt, es gibt Brezeln und auch kühle Getränke. Für die kleinen Gäste gibt es kostenloses Stockbrot, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich wird auch ein Stand aufgebaut, an dem es Crèpes gibt. Die Jugendfeuerwehr unterstützt bei der Organisation und „freut sich über eine Spende in den Spendenhelm“, wie es vonseiten der Veranstalter heißt. Das Kinder-Osterfeuer wird um 17.30 Uhr angezündet, das große Osterfeuer um 18 Uhr.

Osterfeuer am Deckerberg, Sa 30.3., ab 17.30 Uhr, Essen und Getränke bis 22 Uhr, Ulzburger Straße, Höhe Buchenweg, Norderstedt.

Kaltenkirchen: Familienosterfest des THW im Freizeitpark

Es gibt ein Osterfeuer, aber auch eine Hüpfburg, eine Riesenrutsche, eine Fahrzeugausstellung und mehr: Das THW Kaltenkirchen veranstaltet am Karsamstag wieder ein großes Familienfest im Freizeitpark. Ein besonderer Programmpunkt ist die Ostereiersuche für Kinder auf dem „Eiersuchfeld“, wie THW-Sprecher Florian Gottschalk sagt. „Der Osterhase wird wie immer auch vor Ort sein“. Die Aktivitäten sind kostenlos, Speis und Trank gibt es „zu familienfreundlichen Preisen“. An den Essensständen gibt es unter anderem Grillwurst, Pommes Frites und Bratkartoffeln.

Familienosterfest Kaltenkirchen, Sa 30.3., ab 16 Uhr, Freizeitpark Kaltenkirchen.

Bad Segeberg: Osterfeuer auf dem Landesturnierplatz

In Bad Segeberg organisiert der Verein zur Förderung des European Peoples‘ Festivals (EPF) wieder das beliebte Osterfeuer auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße. Das ist eine Reitsportanlage, gelegen am Großen Segeberger See. Am Karsamstag können Besucher das knisternde Feuer genießen. Für die Kinder sind wie immer Spiele und eine Osterüberraschung geplant, außerdem eine Rallye. Gefeiert wird bis etwa 22 Uhr.

Osterfeuer Bad Segeberg, Sa 30.3., 16 Uhr, Landesturnierplatz, Eutiner Straße, Bad Segeberg

Tangstedt: Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wilstedt

Wer sich schon am Gründonnerstag an einem Osterfeuer wärmen möchte, hat dazu in Tangstedt (Kreis Stormarn) Gelegenheit. Denn dann zündet die Freiwillige Feuerwehr Wilstedt ihr Feuer am Henstedter Weg an. Es gibt wieder Bratwurst und kühle Getränke. Die Freiwillige Feuerwehr Wulksfelde veranstaltet statt eines Osterfeuers ein Maifeuer, und zwar am Dienstag, 30. April.

Tangstedter Osterfeuer, Do 28.3., 18 Uhr, Henstedter Weg (OT Wilstedt).

Kayhude: Osterfeuer hinter dem Sportplatz

In Kayhude lodern die österlichen Flammen am Karsamstag. Und zwar auf dem Sportplatz hinter dem Gemeindezentrum, an der Schulstraße 10. Die Freiwillige Feuerwehr Kayhude veranstaltet das Feuer und verspricht „Getränke, Leckeres vom Grill und viel Spaß.“

Kayhuder Osterfeuer, Sa 30.3., 18 Uhr, Schulstraße 10.

Alveslohe: Feuer auf der Festwiese am Freibad

Ebenfalls am Karsamstag veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Alveslohe ihr Osterfeuer. Die Feier um das Feuer steigt traditionell auf der Festwiese am kleinen Freibad der Gemeinde. Für Essen und Trinken ist gesorgt, heißt es vonseiten der Veranstalter. Gefeiert wird bis etwa 22 Uhr.

Osterfeuer in Alveslohe, Sa 30.3., 17 Uhr, Festwiese am Freibad, Börgerskamp.